В НАТО назвали законными удары Украины по военным целям в глубине России

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Украина вправе атаковать военные объекты в том числе в глубине России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны.

Столтенберг сообщил, что министры обсудили предоставление Украине высокоточных систем ПВО дальнего радиуса действия и снарядов калибра 155 мм. Он отметил, что Североатлантический альянс считает законными удары ВСУ «по военным целям в глубине территории России».

В начале апреля Столтенберг выступил с аналогичным заявлением. Тогда он назвал такие удары частью права Украины на самооборону. По словам генсека НАТО, страны альянса имеют право помочь Киеву «отстоять» себя, не становясь стороной конфликта.

Он отметил, что НАТО сейчас не видит «никакой непосредственной угрозы, военной угрозы» против кого-либо из союзников, и важным фактором сдерживания является то, что нападение на одного члена расценивается как нападение на всех.

В марте украинская сторона неоднократно атаковал российские нефтеперерабатывающие заводы беспилотниками. Ударам подверглись НПЗ в Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областях.

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал, что удары могут оказать «побочный эффект на ситуацию с энергетикой в мире». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападения на российские НПЗ — ответ на удары России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов.

Москва неоднократно осуждала поставки западных вооружений Украине и заявляла, что это лишь затянет конфликт.