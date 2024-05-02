Как над спикером палаты представителей США нависла угроза отставки

Одна из самых ярых консерваторов на Капитолийском холме Марджори Тейлор Грин анонсировала голосование по смещению спикера палаты представителей Майка Джонсона. Почему она это сделала и грозит ли конгрессу хаос — разбирался РБК

Майк Джонсон (Фото: Michael A. McCoy / File Photo / Reuters)

Что известно о возможной отставке спикера нижней палаты конгресса

1 мая член палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин объявила, что на следующей неделе инициирует голосование о смещении с должности спикера палаты республиканца Майка Джонсона. Конгрессвумен подала соответствующее ходатайство еще 22 марта, и с тех пор свои подписи под ним поставили еще двое республиканцев — Пол Госар и Томас Мэсси.

Грин заявила, что прежде не решалась запустить процедуру отставки Джонсона, поскольку хотела проявить в этом вопросе ответственность и самоконтроль, а также надеялась убедить спикера перестать служить интересам демократов и проводить республиканскую повестку. «Но он этого не сделал. И мы все поехали в свои родные избирательные округа, и повсюду избиратели-республиканцы, американцы были в ярости от Майка Джонсона», — заявила Грин.

Семь месяцев назад, в начале октября 2023 года палата представителей впервые в истории США проголосовала за отстранение от должности предшественника Джонсона, Кевина Маккарти. У республиканцев незначительный перевес в нижней палате конгресса, так что голосов демократов и восьми недовольных спикером республиканцев оказалось достаточно для смещения Маккарти.

За это время и без того скромный перевес республиканцев еще больше сократился из-за череды досрочных отставок членов палаты из их лагеря: сейчас у республиканцев 217 мандатов, а у демократов — 213. Таким образом, при условии поддержки всеми демократами ходатайства Грин, для смещения Джонсона будет достаточно голосов как раз самой конгрессвумен и двух поддержавших ее коллег.

Тем не менее, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис уже официально объявил, что он и его однопартийцы проголосуют против ходатайства Грин. Причем демократы позиционируют это не как поддержку именно Джонсона в качестве спикера, а попытку удержать работу палаты на плаву и избежать хаоса, который практически неизбежно спровоцируют выборы нового главы.

Впрочем, даже такое стечение обстоятельств Грин хочет обратить на пользу партии. «Я жду не дождусь, чтобы демократы поддержали спикера-республиканца, а потом отправились домой на свои праймериз и снова баллотировались в Конгресс, после того, как проголосовали за спикера-республиканца, христианского консерватора», — заявила она.

Далеко не все республиканцы поддерживают затею конгрессвумен. Некоторые из них критикуют Джонсона за податливость, но считают выбранный Грин момент максимально неудачным — впереди крайне сложные ноябрьские выборы, когда развернется борьба не только за президентское кресло, но и за контроль над обеими палатами конгресса США.

Более того, желающих занять «расстрельную должность» спикера палаты представителей попросту нет. «У нас есть более важные дела, над которыми нужно поработать вместо этого <...> Бог поместил наши глаза на передней части головы, чтобы мы всегда смотрели вперед, а она смотрит назад», — заявил о Грин член палаты представителей от Индианы Грег Пенс.

Джонсона поддерживает и наиболее вероятный кандидат республиканцев в президенты Дональд Трамп. На встрече со спикером в своем поместье во Флориде в середине апреля экс-президент заявил, что Джонсон «очень хорошо справляется со своей работой». «Он справляется настолько хорошо, насколько это возможно, и я уверен, что Марджори [Тейлор Грин] это понимает», — сказал Трамп. По данным New York Times, экс-президент также пытался мягко отговорить Грин от голосования.

Несмотря на поддержку спикера со стороны Трампа и крайне вероятный провал ходатайства Грин, республиканцы из палаты представителей, тем не менее, оказались в незавидном положении, отмечает The Hill. Им предстоит сложный выбор — проголосовать за смещение спикера-однопартийца, пользующегося расположением Трампа, или же объединить усилия с демократами, чтобы защитить политика, которого ненавидят многие консерваторы.

Более того, на потенциальных заступников Джонсона из числа республиканцев практически наверняка обрушатся обвинения в предательстве своих «консервативных корней» ради «унипартии» (Uniparty), или «вашингтонского болота», как называют радикалы политический истеблишмент США.

«Если ты республиканец, то должен сделать выбор. Собираешься ли ты, как и Майк Джонсон, поддержать Хакима Джеффриса? Собираешься ли ты, как Майк Джонсон, поддержать «унипартию», когда вернешься [в Вашингтон] на следующей неделе? Или вы собираетесь бороться за американцев, которые дали нам большинство [в палате представителей]?» — заявил Томас Мэсси, представивший подпись под ходатайством Грин.

Что вынудило республиканцев инициировать голосование

Главной претензией к Джонсону стало то, что он последовательно поддерживал ключевые законодательные инициативы администрации Байдена — билли о финансировании федерального правительства, позволившие избежать шатдауна, о продлении действия раздела закона о надзоре за внешней разведкой, которое разрешает вести слежку за иностранцами без получения соответствующего ордера, а также пакеты помощи американским союзникам, в частности Украине.

Значительная часть республиканцев указывала на необходимость увязать поддержку Киева с противодействием нелегальной иммиграции на американо-мексиканской границе. Однако соответствующие меры в предложенные спикером проекты так и не вошли, а их принятие стало возможным благодаря активной поддержке демократов: «за» проголосовали все 210 конгрессменов-демократов и лишь 101 республиканец (против — 112).

Именно украинскую тему Грин активно эксплуатировала на пресс-конференции, объявляя о скором голосовании об отставке Джонсона. Конгрессвумен показала журналистам бейсболку с надписью MUGA (Make Ukraine Great Again; обыгрывает слоган Трампа Make America Great Again), а затем водрузила ее на плакат с фотографией Джонсона и Джеффриса. «Цель унипартии — «Сделать Украину снова великой». Цель унипартии — финансировать все до единой иностранные войны. Они считают, что нужно внедрить подобную бизнес-модель», — заявила Грин.

При этом 1 мая палата представителей приняла подготовленный представителями обеих партий билль, обязывающий государственные правозащитные органы использовать расширенное определение антисемитизма, предложенное Международным альянсом памяти жертв холокоста (IHRA). Он запрещает призывы к насилию или убийству евреев на почве радикальных взглядов или религии, отрицание холокоста, а также предубеждение, что евреи более лояльны Израилю, чем странам, в которых они проживают.

Противники законопроекта — 21 республиканец и 70 демократов — полагают, что билль противоречит Первой поправке к Конституции США о свободе слова и будет использоваться для преследований критиков Израиля и правительства Биньямина Нетаньяху, в том числе среди этнических евреев. А особое недовольство критиков билля вызвало то, что в качестве примера «классического антисемитизма» IHRA приводит такое высказывания, как «евреи убили Иисуса». Грин и другие республиканцы выразили опасения, что закон криминализирует религиозные воззрения христиан и «веру в Евангелие, где говорится, что Иисус был передан царю Ироду на распятие иудеями».

Утверждение законопроекта совпало с разгаром пропалестинских протестов в американских кампусах. Первые акции протеста начались вскоре после начала войны Израиля и ХАМАС, однако в последние две недели ситуация особенно накалилась, чему способствовали снос полицией палаточного городка в Колумбийском университете в Нью-Йорке и арест более 100 протестующих. После этого подобные палаточные городки выросли в кампусах еще нескольких десятков американских университетов. Столкновения студентов и правоохранительных сил возобновились вечером 30 апреля, а общее число задержанных превысило 1,5 тыс. человек.