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Выборы президента США ,  
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Как над спикером палаты представителей США нависла угроза отставки

Республиканцы недовольны военной помощью Киеву и увязанием Майка Джонсона в «вашингтонском болоте»
Сюжет
Выборы президента США
Одна из самых ярых консерваторов на Капитолийском холме Марджори Тейлор Грин анонсировала голосование по смещению спикера палаты представителей Майка Джонсона. Почему она это сделала и грозит ли конгрессу хаос — разбирался РБК
Майк Джонсон
Майк Джонсон (Фото: Michael A. McCoy / File Photo / Reuters)

Что известно о возможной отставке спикера нижней палаты конгресса

1 мая член палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин объявила, что на следующей неделе инициирует голосование о смещении с должности спикера палаты республиканца Майка Джонсона. Конгрессвумен подала соответствующее ходатайство еще 22 марта, и с тех пор свои подписи под ним поставили еще двое республиканцев — Пол Госар и Томас Мэсси.

Грин заявила, что прежде не решалась запустить процедуру отставки Джонсона, поскольку хотела проявить в этом вопросе ответственность и самоконтроль, а также надеялась убедить спикера перестать служить интересам демократов и проводить республиканскую повестку. «Но он этого не сделал. И мы все поехали в свои родные избирательные округа, и повсюду избиратели-республиканцы, американцы были в ярости от Майка Джонсона», — заявила Грин.

Семь месяцев назад, в начале октября 2023 года палата представителей впервые в истории США проголосовала за отстранение от должности предшественника Джонсона, Кевина Маккарти. У республиканцев незначительный перевес в нижней палате конгресса, так что голосов демократов и восьми недовольных спикером республиканцев оказалось достаточно для смещения Маккарти.

За это время и без того скромный перевес республиканцев еще больше сократился из-за череды досрочных отставок членов палаты из их лагеря: сейчас у республиканцев 217 мандатов, а у демократов — 213. Таким образом, при условии поддержки всеми демократами ходатайства Грин, для смещения Джонсона будет достаточно голосов как раз самой конгрессвумен и двух поддержавших ее коллег.

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Тем не менее, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис уже официально объявил, что он и его однопартийцы проголосуют против ходатайства Грин. Причем демократы позиционируют это не как поддержку именно Джонсона в качестве спикера, а попытку удержать работу палаты на плаву и избежать хаоса, который практически неизбежно спровоцируют выборы нового главы.

Впрочем, даже такое стечение обстоятельств Грин хочет обратить на пользу партии. «Я жду не дождусь, чтобы демократы поддержали спикера-республиканца, а потом отправились домой на свои праймериз и снова баллотировались в Конгресс, после того, как проголосовали за спикера-республиканца, христианского консерватора», — заявила она.

Далеко не все республиканцы поддерживают затею конгрессвумен. Некоторые из них критикуют Джонсона за податливость, но считают выбранный Грин момент максимально неудачным — впереди крайне сложные ноябрьские выборы, когда развернется борьба не только за президентское кресло, но и за контроль над обеими палатами конгресса США.

Более того, желающих занять «расстрельную должность» спикера палаты представителей попросту нет. «У нас есть более важные дела, над которыми нужно поработать вместо этого <...> Бог поместил наши глаза на передней части головы, чтобы мы всегда смотрели вперед, а она смотрит назад», — заявил о Грин член палаты представителей от Индианы Грег Пенс.

Джонсона поддерживает и наиболее вероятный кандидат республиканцев в президенты Дональд Трамп. На встрече со спикером в своем поместье во Флориде в середине апреля экс-президент заявил, что Джонсон «очень хорошо справляется со своей работой». «Он справляется настолько хорошо, насколько это возможно, и я уверен, что Марджори [Тейлор Грин] это понимает», — сказал Трамп. По данным New York Times, экс-президент также пытался мягко отговорить Грин от голосования.

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Фото:David Dee Delgado / Getty Images

Несмотря на поддержку спикера со стороны Трампа и крайне вероятный провал ходатайства Грин, республиканцы из палаты представителей, тем не менее, оказались в незавидном положении, отмечает The Hill. Им предстоит сложный выбор — проголосовать за смещение спикера-однопартийца, пользующегося расположением Трампа, или же объединить усилия с демократами, чтобы защитить политика, которого ненавидят многие консерваторы.

Более того, на потенциальных заступников Джонсона из числа республиканцев практически наверняка обрушатся обвинения в предательстве своих «консервативных корней» ради «унипартии» (Uniparty), или «вашингтонского болота», как называют радикалы политический истеблишмент США.

«Если ты республиканец, то должен сделать выбор. Собираешься ли ты, как и Майк Джонсон, поддержать Хакима Джеффриса? Собираешься ли ты, как Майк Джонсон, поддержать «унипартию», когда вернешься [в Вашингтон] на следующей неделе? Или вы собираетесь бороться за американцев, которые дали нам большинство [в палате представителей]?» — заявил Томас Мэсси, представивший подпись под ходатайством Грин.

Что вынудило республиканцев инициировать голосование

Главной претензией к Джонсону стало то, что он последовательно поддерживал ключевые законодательные инициативы администрации Байдена — билли о финансировании федерального правительства, позволившие избежать шатдауна, о продлении действия раздела закона о надзоре за внешней разведкой, которое разрешает вести слежку за иностранцами без получения соответствующего ордера, а также пакеты помощи американским союзникам, в частности Украине.

Значительная часть республиканцев указывала на необходимость увязать поддержку Киева с противодействием нелегальной иммиграции на американо-мексиканской границе. Однако соответствующие меры в предложенные спикером проекты так и не вошли, а их принятие стало возможным благодаря активной поддержке демократов: «за» проголосовали все 210 конгрессменов-демократов и лишь 101 республиканец (против — 112).

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Майк Джонсон

Именно украинскую тему Грин активно эксплуатировала на пресс-конференции, объявляя о скором голосовании об отставке Джонсона. Конгрессвумен показала журналистам бейсболку с надписью MUGA (Make Ukraine Great Again; обыгрывает слоган Трампа Make America Great Again), а затем водрузила ее на плакат с фотографией Джонсона и Джеффриса. «Цель унипартии — «Сделать Украину снова великой». Цель унипартии — финансировать все до единой иностранные войны. Они считают, что нужно внедрить подобную бизнес-модель», — заявила Грин.

При этом 1 мая палата представителей приняла подготовленный представителями обеих партий билль, обязывающий государственные правозащитные органы использовать расширенное определение антисемитизма, предложенное Международным альянсом памяти жертв холокоста (IHRA). Он запрещает призывы к насилию или убийству евреев на почве радикальных взглядов или религии, отрицание холокоста, а также предубеждение, что евреи более лояльны Израилю, чем странам, в которых они проживают.

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Фото:София Гатилова / File Photo / Reuters

Противники законопроекта — 21 республиканец и 70 демократов — полагают, что билль противоречит Первой поправке к Конституции США о свободе слова и будет использоваться для преследований критиков Израиля и правительства Биньямина Нетаньяху, в том числе среди этнических евреев. А особое недовольство критиков билля вызвало то, что в качестве примера «классического антисемитизма» IHRA приводит такое высказывания, как «евреи убили Иисуса». Грин и другие республиканцы выразили опасения, что закон криминализирует религиозные воззрения христиан и «веру в Евангелие, где говорится, что Иисус был передан царю Ироду на распятие иудеями».

Утверждение законопроекта совпало с разгаром пропалестинских протестов в американских кампусах. Первые акции протеста начались вскоре после начала войны Израиля и ХАМАС, однако в последние две недели ситуация особенно накалилась, чему способствовали снос полицией палаточного городка в Колумбийском университете в Нью-Йорке и арест более 100 протестующих. После этого подобные палаточные городки выросли в кампусах еще нескольких десятков американских университетов. Столкновения студентов и правоохранительных сил возобновились вечером 30 апреля, а общее число задержанных превысило 1,5 тыс. человек.

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