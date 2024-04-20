Конгресс США одобрил продление закона о слежке за иностранцами

Раздел закона 702 о слежке позволяет США не получать ордер для слежки за иностранцами, даже когда те общаются с американцами. Власти США отмечали высокую ценность полученных сведений. Критики указывали на злоупотребление законом

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Сенат США вслед за палатой представителей одобрил продление действия раздела закона 702 о надзоре за внешней разведкой (FISA) еще на два года, передает NBC.

«Это было нелегко, было много разных точек зрения, но мы все знаем одно: допустить истечение срока действия FISA было бы опасно. Пресечение террористических актов, незаконного оборота наркотиков и насильственного экстремизма — важная часть нашей национальной безопасности», — заявил лидер демократического большинства Чак Шумер, подчеркнув, что поддержку выразили сенаторы от обеих партий.

Этот документ позволяет правительству США вести целенаправленное наблюдение за иностранными гражданами, проживающими за пределами США, без наличия судебного ордера, даже когда те общаются с американцами. «За» проголосовали 60 сенаторов, «против» — 34.

Поправки противников FISA были отклонены.

По мнению критиков, предоставляемые этим законом полномочия слишком широки, допускают «случайный» сбор данных о гражданах США и не могут предотвратить злоупотребления. Правозащитные организации, например Американский союз гражданских свобод, указывают, что закон используют в качестве «закулисного» инструмента сбора информации об американцах. NBC отмечает, что перспективы продления были туманны. Республиканцы поддерживали появление этого раздела еще при президенте Джордже Буше, но в связи с преследованием экс-президента Дональда Трампа их мнение поколебалось. Противники среди демократов настаивают на пагубном влиянии раздела на приватную жизнь американцев.

Если бы сенаторы не одобрили продление, документ вернулся бы в палату представителей, что привело бы к длительной приостановке действия полномочий силовиков в этой сфере. Администрация президента Джо Байдена призывала сенаторов одобрить закон, указывая, что использует полученные сведения против террористов, шпионов и нелегальных торговцев оружием. Как уточнил NBC сотрудник разведки, почти 60% сведений из ежедневных сводок президента содержат данные, полученные благодаря действию FISA.