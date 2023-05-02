Блинкен заявил о «нерегулярных» контактах с Москвой по обмену заключенных

Москва и Вашингтон через посольства продолжают контактировать по поводу обмена заключенными, но нерегулярно, заявил Блинкен. США пытаются освободить задержанного в России Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Вашингтон и Москва продолжают контактировать по вопросу обмена заключенными, но нерегулярно, заявил госсекретарь Энтони Блинкен телеканалу Fox.

«Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство. У нас есть канал, который согласовали некоторое время назад президент [США Джо] Байден и президент [Владимир] Путин. Мы продолжим этим заниматься», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

США добиваются освобождения задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, он арестован до конца мая. В ФСБ полагают, что репортер по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области.

Уилан получил в 2020 году 16 лет тюрьмы. Как утверждало следствие, он, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Как заявила в конце апреля представитель МИД России Мария Захарова, США сами не включили его в список для обмена.

Последний обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном состоялся в декабре прошлого года. В США вернулась баскетболистка Бриттни Грайнер, которая получила девять лет тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Ранее ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом. Россия же вернула предпринимателя Виктора Бута, которого в США осудили на 25 лет за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.