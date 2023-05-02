Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Aerosmith анонсировала прощальный тур после 50 лет на сцене Общество, 02:43
В Белом доме заявили об осведомленности о миссии Ватикана по Украине Политика, 01:49
Блинкен заявил о «нерегулярных» контактах с Москвой по обмену заключенных Политика, 01:41
SANA сообщило о погибшем военном при ударе Израиля по Алеппо Политика, 01:24
Приднестровье ответило на призывы Молдавии вывести миротворцев России Политика, 01:18
Погоня полиции в Феодосии за машиной. Видео Общество, 00:40
«РИА Новости» узнало о вывозе 203 человек из Судана посольством России Общество, 00:34
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
У 25% опрошенных РБК россиян есть карты для оплат за рубежом. Инфографика Финансы, 00:10
Минфин США предупредил об исчерпании бюджета из-за лимита долга к 1 июня Экономика, 00:05
Аренда элитных домов под Москвой за год подешевела на четверть Недвижимость, 00:02
Израиль назвал условие возврата экстренной репатриации из России Общество, 00:00
В США россиянина заподозрили в отмывании $150 млн Общество, 01 мая, 23:54
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 01 мая, 23:30
Мизулина подтвердила блокировки счетов блогеров из-за неуплаты налогов Технологии и медиа, 01 мая, 23:20
Политика ,  
0 

Блинкен заявил о «нерегулярных» контактах с Москвой по обмену заключенных

Энтони Блинкен: США и Россия ведут нерегулярный диалог по обмену заключенных
Москва и Вашингтон через посольства продолжают контактировать по поводу обмена заключенными, но нерегулярно, заявил Блинкен. США пытаются освободить задержанного в России Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Вашингтон и Москва продолжают контактировать по вопросу обмена заключенными, но нерегулярно, заявил госсекретарь Энтони Блинкен телеканалу Fox.

«Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство. У нас есть канал, который согласовали некоторое время назад президент [США Джо] Байден и президент [Владимир] Путин. Мы продолжим этим заниматься», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

США добиваются освобождения задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, он арестован до конца мая. В ФСБ полагают, что репортер по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области.

Уилан получил в 2020 году 16 лет тюрьмы. Как утверждало следствие, он, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Как заявила в конце апреля представитель МИД России Мария Захарова, США сами не включили его в список для обмена.

Последний обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном состоялся в декабре прошлого года. В США вернулась баскетболистка Бриттни Грайнер, которая получила девять лет тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Ранее ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом. Россия же вернула предпринимателя Виктора Бута, которого в США осудили на 25 лет за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.

Читайте на РБК Pro
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Как Брэнсон: почему люди с СДВГ становятся хорошими предпринимателями
Три причины планировать секс
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Энтони Блинкен обмен заключенными Пол Уилан Эван Гершкович
Материалы по теме
Байден заявил о поиске США возможности для освобождения Гершковича
Политика
Симоньян предложила обменять Уилана, Гершковича и Кара-Мурзу на Ассанжа
Политика
WP сообщила о встрече Байдена и семьи арестованного журналиста Гершковича
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter