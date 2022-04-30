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Министр финансов Германии исключил оплату российского газа в рублях

По словам Кристиана Линднера, страна «не поддастся на шантаж» и будет снижать зависимость от российского газа
Кристиан Линднер
Кристиан Линднер (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Германия не планирует платить за российский газ в рублях ни сейчас, ни в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«Обращаясь к [президенту России Владимиру] Путину, я очень четко говорю: мы не поддадимся на шантаж! Мы не будем платить за российский газ в рублях — и в будущем тоже», — написал министр в Twitter.

Он подчеркнул, что Берлин будет делать все возможное, чтобы как можно скорее перестать зависеть от российского газа.

23 марта Путин поручил перевести в рубли расчеты за газ с недружественными странами. Еврокомиссия сочла, что утвержденная Москвой новая схема оплаты противоречит антироссийским санкциям.

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Канцлер Германии Олаф Шольц 31 марта заявил, что страна будет продолжать платить за российский газ в евро. В начале апреля в Минэкономики ФРГ сказали, что изучают указ Путина о порядке оплаты в рублях, но считают актуальной оплату в евро и долларах согласно договорам.

25 апреля немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что считает возможным оплачивать российский газ в евро. Через два дня в компании сказали, что теоретически смогли бы платить в рублях.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Германия поставки газа российский газ
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