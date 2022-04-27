Швейцария запретила импорт угля из России

Берн не стал запрещать заключение госконтрактов с россиянами или компаниями, учрежденными в России. Целесообразность таких ограничений будет изучена дополнительно

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Швейцария запретила импорт из России бурого и каменного угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры, говорится на сайте правительства страны. Меры приняты в рамках решения Берна присоединиться к последним санкциям ЕС против России из-за ситуации на Украине.

«Новые меры включают санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого и каменного угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты, икра)», — говорится в сообщении.

Экспортные ограничения касаются товаров, которые могут «способствовать развитию промышленного потенциала» России, в том числе производственных роботов и некоторых видов химической продукции, сообщили в правительстве Швейцарии.

Новые санкции запрещают любую поддержку российских организаций, находящихся в собственности у государства. Также введен запрет на регистрацию для граждан России трастов и их обслуживание, отмечается в сообщении.

В соответствии с решением ЕС Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) уже обновил санкционный список, добавив в него более 200 физических и юридических лиц.

Швейцария присоединилась к большинству санкций ЕС, однако исключение было сделано в отношении запрета заключать государственные контракты с россиянами или компаниями, учрежденными в России. Правительство поручило компетентным органам изучить целесообразность таких ограничений и предоставить отчет до конца июня.

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В постановление о санкциях также внесено исключение для экспорта специальных товаров военного назначения, а именно средств защиты от ядерного оружия. Такое решение швейцарское правительство прояснило обязательствами перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине Евросоюз ввел 8 апреля. Он предусматривает запрет на импорт угля, заход кораблей под российским флагом в порты ЕС и ограничения для транспортных компаний, доставляющих грузы из России.

Очередной раунд европейских санкций также затронул экспорт топлива для ракетных двигателей, поставки квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения и транспортного оборудования.