Швейцария запретила импорт угля из России
Швейцария запретила импорт из России бурого и каменного угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры, говорится на сайте правительства страны. Меры приняты в рамках решения Берна присоединиться к последним санкциям ЕС против России из-за ситуации на Украине.
«Новые меры включают санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого и каменного угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты, икра)», — говорится в сообщении.
Экспортные ограничения касаются товаров, которые могут «способствовать развитию промышленного потенциала» России, в том числе производственных роботов и некоторых видов химической продукции, сообщили в правительстве Швейцарии.
Новые санкции запрещают любую поддержку российских организаций, находящихся в собственности у государства. Также введен запрет на регистрацию для граждан России трастов и их обслуживание, отмечается в сообщении.
В соответствии с решением ЕС Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) уже обновил санкционный список, добавив в него более 200 физических и юридических лиц.
Швейцария присоединилась к большинству санкций ЕС, однако исключение было сделано в отношении запрета заключать государственные контракты с россиянами или компаниями, учрежденными в России. Правительство поручило компетентным органам изучить целесообразность таких ограничений и предоставить отчет до конца июня.
В постановление о санкциях также внесено исключение для экспорта специальных товаров военного назначения, а именно средств защиты от ядерного оружия. Такое решение швейцарское правительство прояснило обязательствами перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине Евросоюз ввел 8 апреля. Он предусматривает запрет на импорт угля, заход кораблей под российским флагом в порты ЕС и ограничения для транспортных компаний, доставляющих грузы из России.
Очередной раунд европейских санкций также затронул экспорт топлива для ракетных двигателей, поставки квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения и транспортного оборудования.