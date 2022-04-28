Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала противовоздушная оборона (ПВО), сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Как сообщают «РИА Новости» сообщил, что один взрыв был слышен в районе 1:50 (по мск) на юге Белгорода, еще два прогремели около полуночи.

Кроме того, местные жители публикуют в социальных сетях кадры со следами вспышек в небе, а также видеозаписи, на которых слышны звуки, похожие на отдаленные взрывы в небе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне, 27 апреля, сообщал о взрывах в регионе. В 4:15 он опубликовал в Telegram сообщение о том, что проснулся «от громкого звука, похожего на взрыв». Позже, по его словам, прогремели еще три взрыва.

Местное издание «Бел.ру» писало, что в районе Старой Нелидовки загорелся склад боеприпасов. Пострадавших не было, жилые дома и постройки не повредились.

Белгородский губернатор ранее сообщал также об обстрелах сел — Нехотеевки, Журавлевки, Головчино. В результате были повреждены жилые дома, несколько человек получили ранения.