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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала противовоздушная оборона (ПВО), сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Как сообщают «РИА Новости» сообщил, что один взрыв был слышен в районе 1:50 (по мск) на юге Белгорода, еще два прогремели около полуночи.

В Курске и Белгороде произошли серии взрывов
Общество
Фото:Belinter / VK

Кроме того, местные жители публикуют в социальных сетях кадры со следами вспышек в небе, а также видеозаписи, на которых слышны звуки, похожие на отдаленные взрывы в небе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне, 27 апреля,  сообщал о взрывах в регионе. В 4:15 он опубликовал в Telegram сообщение о том, что проснулся «от громкого звука, похожего на взрыв». Позже, по его словам, прогремели еще три взрыва.

Местное издание «Бел.ру» писало, что в районе Старой Нелидовки загорелся склад боеприпасов. Пострадавших не было, жилые дома и постройки не повредились.

Белгородский губернатор ранее сообщал также об обстрелах сел — Нехотеевки, Журавлевки, Головчино. В результате были повреждены жилые дома, несколько человек получили ранения.

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Белгородская область ПВО Военная операция на Украине
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