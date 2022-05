В конгресс внесли резолюцию о привлечении военных США на Украину

Автор резолюции предложил разрешить использование Вооруженных сил США на Украине, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие. Ранее глава МИД России Лавров заявил, что риски ядерной войны весьма существенны

Конгрессмен США Адам Кинзингер (Фото: Jim Lo Scalzo / Reuters)

Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских Вооруженных сил на Украине, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие, следует из заявления на сайте конгрессмена.

«Я ввожу эту AUMF (Authorization for Use of Military Force — разрешение на использование военной силы) как четкую красную черту, чтобы администрация [президента США Джо Байдена] могла принять соответствующие меры, если Россия применит химическое. биологическое и/или ядерное оружие», — заявил Кинзингер.

Он уточнил, что эта резолюция уполномочивает президента США Джо Байдена использовать «силы для реагирования на сценарий», в котором Россия применит какой-либо из перечисленных видов оружия.

«Поговорив с госсекретарем [Энтони] Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность по поводу применения [президентом России Владимиром] Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что мы не потерпим бессмысленного насилия», — добавил Кинзингер.

Спустя три дня после начала военной операции на Украине президент России Владимир Путин приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства. Эти силы предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников для разгрома агрессора, в том числе — в войне с применением ядерного оружия.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что не верит в возможное начало ядерной войны. «Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались последние годы и обострились буквально в последние месяцы и недели, ядерную тему в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — сказал он.

В конце апреля Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, а ее опасность нельзя недооценивать. При этом, как отметил министр, принципиальной позицией Москвы является тезис о недопустимости ядерной войны. Посол США Джон Салливан назвал это заявление Лаврова «ядерным шантажом», на который Вашингтон не поддастся.

Говоря об отправке американских военных для участии в боевых действиях на территории Украины, то еще до начала спецоперации власти США заявляли, что не будут этого делать. «Ни при каком [развитии событий американские войска не будут направлены на Украину]. Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война», — сказал Байден 10 февраля.

При этом в марте он объявил об отправке военных США в Европу. «Наши войска направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для защиты наших союзников по НАТО в случае, если Путин решит продолжать двигаться на запад», — объяснял президент. По его словам, боевые действия на Украине, которая не входит в НАТО, не требуют непосредственного участия в нем США.