Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условием для возобновления связей с Россией является возвращение Киеву полного контроля над государственной границей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На своей странице в Facebook Зеленский поделился мыслями о том, как он намерен развивать отношения с Россией. «Долго думал о том, что же общего есть у Украины и России. Реальность такова, что на сегодня после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из общего у нас остались только 2295 км 400 м государственной границы», — написал избранный президент.

По его словам, Россия должна вернуть Киеву «контроль над каждым миллиметром границы». «Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего», — добавил он.

«Прекращение экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи российских паспортов жителям Донбасса, удержание украинцев в плену. Все это ни на шаг не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И «братскими» такие отношения точно назвать нельзя», — добавил Зеленский.

Актер также прокомментировал решение НТВ показать снятое для российского телевидения шоу «Магия», где он выступал в качестве соведущего. «Участие в телешоу сделало меня самым популярным человеком на Украине и помогло стать избранным президентом. Но у меня нет никакого желания построить политическую карьеру в России благодаря показу шоу, снятого много лет назад», — подчеркнул он.