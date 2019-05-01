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Зеленский встретился с главой украинской церкви Московского патриархата

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием. Встреча прошла 30 апреля на территории митрополичьей резиденции Феофании, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Стороны обсудили «ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины», говорится в сообщении. Подробности разговора пресс-служба УПЦ не приводит.

Зеленский поздравил митрополита с Пасхой, а предстоятель УПЦ, в свою очередь, поздравил того с избранием на пост президента страны и пожелал ему «благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу».

В сообщении команды Зеленского в Facebook говорится, что участники встречи обсудили «вопросы развития общечеловеческих ценностей», а также ситуацию на востоке страны, и отметили, что «государство и церковь должны приложить максимум усилий для налаживания мира и восстановления единства Украины».

Кроме того, Зеленский провел встречу с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, сообщила команда избранного президента. На встрече обсуждались «проблемы, которые стоят перед Украиной, в частности, многолетний конфликт в Донбассе», а также темы борьбы с коррупцией и бедностью.

Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

30 апреля ЦИК Украины подвела официальные итоги президентских выборов и объявила, что Зеленский будет следующим главой государства. По данным комиссии, он набрал 73,22% голосов, а действующий лидер Петр Порошенко — 24,45%. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее чем через 30 дней.

 

Теги: Владимир Зеленский, УПЦ МП, митрополит
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