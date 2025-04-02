Le Point: добыча в Крыму и Донбассе упомянута в ресурсной сделке США и Украины

Le Point узнал об упоминании Крыма и Донбасса в сделке США и Украины

Новую версию соглашения по полезным ископаемым Киев получил после того, как подписание прошлого варианта было сорвано из-за перепалки Зеленского и Трампа 28 февраля в Белом доме. Пересмотренные положения оказались жестче

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В новой версии соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной упоминается добыча ресурсов на территории Крыма и Донбасса, пишет французское издание Le Point со ссылкой на текст документа.

В распоряжении редакции оказались 58 страниц соглашения под заголовком «США — Американско-украинский инвестиционный фонд реконструкции». Документ датирован 23 марта и имеет 18 глав. Издание пишет, что он скорее напоминает «договор купли-продажи, чем межправительственное соглашение».

Ранее Bloomberg сообщал, что уже предоставленные США Украине с февраля 2022 года «материальные и финансовые блага» будут рассматриваться как вклад в специальный инвестиционный фонд реконструкции. Фонд будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию, а юрисдикцией фонда будет штат Делавэр.

Le Point пишет, что средства фонда будут тратиться на погашение украинского долга (на него будут начисляться 4% годовых, которые тоже будут изыматься из фонда), на инвестиции в украинские проекты (50% доходов от них будут поступать в фонд) и на траты по управлению (зарплаты, консалтинговые услуги и т.д.);

Кроме того, писал Bloomberg, Вашингтон требует «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках соглашения и право на закупку ресурсов в приоритетном порядке.

Экс-президент страны Петр Порошенко говорил, что проект соглашения между Киевом и Вашингтоном — это как угроза суверенитету Украины и ее европейской интеграции. О том, что документ создает риски для пути Киева в ЕС, писал и Bloomberg.

Глава МИД страны Андрей Сибига подчеркнул, что сделка «ни в коем случае не может противоречить» евроинтеграционному пути Украины.

Неназванный украинский высокопоставленный чиновник говорил The Washington Post, что новая версия экономического соглашения содержит условия, напоминающие требования о выплате репараций.