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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg увидел в плане США по сделке подрыв идеи об Украине в ЕС

Bloomberg: соглашение с США может помешать вступлению Украины в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Агентство, анализируя новую версию экономического соглашения США и Украины, предупредило, что сделка предполагает расширение влияния Вашингтона в стране в то время, когда она стремится стать членом ЕС
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Новые предложения США по сотрудничеству с Украиной, разработанные взамен сорванной сделки по полезным ископаемым, угрожают подорвать ее стремление вступить в Евросоюз, пишет Bloomberg, в распоряжении которого оказался проект соответствующего документа.

Американская администрация требует «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках пересмотренного соглашения. США будут иметь право на всю прибыль и еще 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, у них будет право на закупку ресурсов в приоритетном порядке. Украине будет запрещено продавать ресурсы странам, которые являются «стратегическими конкурентами» США.

В документе также говорится о специальном инвестиционном фонде реконструкции. Украина будет направлять в него 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и по добыче полезных ископаемых. Фонд будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию (DFC). От нее будут назначены три из пяти членов правления, она будет владеть «золотой акцией», Киев лишат права вмешиваться в повседневное управление фондом. DFC будет обладать возможностью контроля над всеми проектами, в которые вложены инвестиции.

Фонд будет рассматривать все потенциальные проекты, Киеву как минимум год нельзя будет предлагать другим инвесторам отклоненные проекты для реализации на «существенно более выгодных» условиях.

Уже предоставленные Украине «материальные и финансовые блага» с февраля 2022 года будут рассматриваться как вклад в этот фонд.

Bloomberg отмечает, что это станет беспрецедентным расширением экономического влияния США в стране, которая стремится стать членом ЕС. С 2022 года у Украины есть статус кандидата в союз.

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее 27 марта раскрыл похожие условия соглашения, предложенные США, отметив, что эта сделка не содержит «даже намека» на гарантии безопасности Украины и вообще «не в ее пользу».

Новая версия документа была передана Киеву на минувших выходных. Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта сказал, что она требует «детального изучения». Глава государства добавил, что Киев не желает «подавать ни единого сигнала, который может побудить США прекратить помощь Украине».

В предыдущем варианте сделки, подписание которого сорвалось из-за перепалки Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом 28 февраля, также говорилось о создании «инвестиционного фонда восстановления Украины», в который поступало бы 50% ее доходов от ренты или лицензий на полезные ископаемые и от дивидендов с объектов инфраструктуры, используемых для транспортировки или добычи ресурсов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США полезные ископаемые Евросоюз
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