МИД Украины назвал принципиальное условие Киева в сделке по ископаемым

Андрей Сибига (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Сделка с США по редкоземельным металлам не должна мешать процессу интеграции Украины в Европейский союз. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Его слова приводит «РБК Украина».

«Соглашение, по которому мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути», — сообщил Сибига, отметив, что это одна из принципиальных позиций Украины.

В феврале США и Украина начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.

В конце марта США передали новый вариант соглашения, и Киев его изучает, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, подписание сделки может произойти в первую неделю апреля.

Президент США Дональд Трамп выразил опасение, что президент Украины Владимир Зеленский откажется от сделки по добыче полезных ископаемых, и пригрозил ему «очень большими проблемами».