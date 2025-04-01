МИД Украины назвал принципиальное условие Киева в сделке по ископаемым
Сделка с США по редкоземельным металлам не должна мешать процессу интеграции Украины в Европейский союз. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Его слова приводит «РБК Украина».
«Соглашение, по которому мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути», — сообщил Сибига, отметив, что это одна из принципиальных позиций Украины.
В феврале США и Украина начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.
В конце марта США передали новый вариант соглашения, и Киев его изучает, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, подписание сделки может произойти в первую неделю апреля.
Президент США Дональд Трамп выразил опасение, что президент Украины Владимир Зеленский откажется от сделки по добыче полезных ископаемых, и пригрозил ему «очень большими проблемами».
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