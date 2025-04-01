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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко назвал проект сделки с США угрозой суверенитету Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Порошенко заявил о необходимости исправить ошибки «непрофессиональных лиц», ответственных за переговоры с США, из-за которых проект ресурсной сделки выглядит как угроза суверенитету. Он предложил участие США в транзите газа
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Владимир Тарасов / Global Look Press)

Из-за ошибок «узкого круга непрофессиональных лиц», которые занимаются переговорами с США, проект соглашения Киева и Вашингтона о полезных ископаемых вызывает озабоченность как угроза суверенитету Украины и ее европейской интеграции, заявил экс-президент страны Петр Порошенко в X.

Он напомнил, что эта идея была одним из пунктов «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского, однако «из-за откровенно непрофессиональных подходов» Украина потеряла возможность зафиксировать параметры соглашения в рамках политического меморандума. При этом от сделки зависит финансовая и военная поддержка Украины, поэтому допущенные ошибки надо исправлять.

«Антиамериканская истерия, которую развернули в стране, точно не является конструктивным путем наработки дипломатических решений. Поэтому должен подчеркнуть: прежде всего нуждается в серьезных изменениях и профессиональном усилении состав украинской переговорной делегации, которая несет прямую ответственность за провал американского трека», — отметил Порошенко.

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Его партия «Европейская солидарность» решила инициировать обращение Верховной рады к конгрессу США относительно новой резолюции о двухпартийной поддержке Украины как стратегического партнера. В этой резолюции, по словам Порошенко, должны быть гарантии новых пакетов помощи Украине и продление санкций против России.

Кроме того, политик указывает на необходимость встречи украинского президента с лидерами фракций: «тактика прятать голову в песок себя исчерпала». Порошенко рассказал о «многих» предложениях для США, выгодных для обеих стран, которые усилили бы стратегическое партнерство Киева и Вашингтона и вместе с тем «сработали бы на безопасность Европы и ослабление России».

В качестве примера экс-президент называет участие США в газотранспортной системе Украины, которая «должна остаться основной для поставок энергоносителей для Европы». «Это должно было бы заработать после достижения справедливого и всеобъемлющего мира, но уже было бы одним из аргументов для его достижения», — добавил он.

«Европейская солидарность» потребовала срочного заседания парламента с принятием обращения к конгрессу США, а также предоставления правительством Украины всей информации о состоянии соглашения с Вашингтоном.

Речь идет о новом проекте ресурсной сделки, который США представили Украине 23 марта. Предыдущая версия была согласована на уровне ключевых министров, ее подписание ожидалось 28 февраля, однако не состоялось из-за перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщали СМИ со ссылкой на документ, в частности в новом варианте вернулось условие, что отчисления Украины в совместный с США фонд доходов от недр и инфраструктурных объектов будут считаться компенсацией предоставленной Вашингтоном помощи с начала конфликта. Ранее Зеленский отказался признать долгом военную помощь США.

Трамп пригрозил украинскому президенту очень большими проблемами в случае отказа от сделки. После перепалки в Белом доме США приостанавливали военную помощь и предоставление разведданных Украине. Их возобновили примерно через неделю после согласия Киева по итогам переговоров в Джидде на 30-дневное полное прекращение огня.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Петр Порошенко полезные ископаемые сделка США
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политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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