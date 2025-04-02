Британия ввела санкции против гендиректора АНО «Евразия» Нелли Парутенко
Великобритания ввела санкции против российской автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразия» и ее руководителя Нелли Парутенко. Данные приведены на сайте правительства страны.
Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) считает, что Парутенко действует от имени бизнесмена и основателя запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илана Шора, которого обвинили в даче взятки иностранным государственным должностным лицам.
Шор находится под санкциями Евросоюза, в Брюсселе бизнесмену предъявили незаконное финансирование политических партий и подстрекательство к насилию. «Его [Шора] действия, направленные на подрыв демократии в Республике Молдова, включают предоставление незаконного финансирования для поддержки прокремлевской политической деятельности в республике», — говорится в публикации «Официального журнала Европейского союза», выпущенного в мае 2023 года.
В Молдавии предпринимателя в апреле 2023 года заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о хищении примерно $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. В последние годы Шор жил в Израиле, в мае 2024 года он сообщил, что получил российское гражданство.
Парутенко также попала под санкции ЕС в октябре 2024 года. В Евросоюзе тогда заявили, что цель «Евразии» — продвижение российских интересов в бывших советских республиках, в том числе в Молдавии. По версии Евросоюза, организация также служит каналом финансирования от российского банка и Илана Шора гражданам и инфраструктурным проектам в автономном территориальном образовании в составе Молдавии — Гагаузии. «Таким образом, Нелли Парутенко, действуя через «Евразию», пытается свергнуть конституционный порядок, тем самым угрожая суверенитету, независимости и демократии Республики Молдова», — говорится в «Официальном журнале Европейского союза».
Месяцем ранее, в сентябре 2024 года, санкции против Парутенко и «Евразии» ввели и США.
«Евразия» — автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества. Ее цель — «укрепление взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов». В числе проектов АНО — «Узнай Россию», «Узнай Евразию» «Послы Евразии», «Евразия-Кинофест», «Стажировки Евразии» и другие.
Читайте РБК в Telegram.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
США вывели из-под санкций Карину Ротенберг
Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом
Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми
Центробанк усилит контроль за мошенниками
Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии
В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов