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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против гендиректора АНО «Евразия» Нелли Парутенко

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Война санкций
Ее связывают с молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором, которого обвинили в даче взятки иностранным государственным должностным лицам. В 2024 году Парутенко также попала под санкции ЕС и США
Нелли Парутенко
Нелли Парутенко (Фото: Нелли Парутенко / VK)

Великобритания ввела санкции против российской автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразия» и ее руководителя Нелли Парутенко. Данные приведены на сайте правительства страны.

Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) считает, что Парутенко действует от имени бизнесмена и основателя запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илана Шора, которого обвинили в даче взятки иностранным государственным должностным лицам.

Шор находится под санкциями Евросоюза, в Брюсселе бизнесмену предъявили незаконное финансирование политических партий и подстрекательство к насилию. «Его [Шора] действия, направленные на подрыв демократии в Республике Молдова, включают предоставление незаконного финансирования для поддержки прокремлевской политической деятельности в республике», — говорится в публикации «Официального журнала Европейского союза», выпущенного в мае 2023 года.

В Молдавии предпринимателя в апреле 2023 года заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о хищении примерно $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. В последние годы Шор жил в Израиле, в мае 2024 года он сообщил, что получил российское гражданство.

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Парутенко также попала под санкции ЕС в октябре 2024 года. В Евросоюзе тогда заявили, что цель «Евразии» — продвижение российских интересов в бывших советских республиках, в том числе в Молдавии. По версии Евросоюза, организация также служит каналом финансирования от российского банка и Илана Шора гражданам и инфраструктурным проектам в автономном территориальном образовании в составе Молдавии — Гагаузии. «Таким образом, Нелли Парутенко, действуя через «Евразию», пытается свергнуть конституционный порядок, тем самым угрожая суверенитету, независимости и демократии Республики Молдова», — говорится в «Официальном журнале Европейского союза».

Месяцем ранее, в сентябре 2024 года, санкции против Парутенко и «Евразии» ввели и США.

«Евразия» — автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества. Ее цель — «укрепление взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов». В числе проектов АНО — «Узнай Россию», «Узнай Евразию» «Послы Евразии», «Евразия-Кинофест», «Стажировки Евразии» и другие.

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Мелиса Савина
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