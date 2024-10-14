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Глава Гагаузии попала под санкции ЕС за «дестабилизацию» в Молдавии

Евгения Гуцул
Евгения Гуцул (Фото: Денис Бочаров / news.ru / Global Look Press)

Евросоюз расширил санкции против лиц, «дестабилизирующих ситуацию в Молдавии», в список попала в том числе башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС.

Там пояснили, что Гуцул, «пропагандируя сепаратизм» автономии и «тесные связи с Российской Федерацией», «пытается свергнуть конституционный строй» Молдавии, тем самым угрожает «суверенитету и независимости» республики, а также демократии.

В перечень включили политиков автономии Юрия Кузнецова, Илью Узуна и Михаила Влаха. Кроме того, под санкции попала АНО «Евразия», которая «продвигает интересы России», и ее основательница Нелли Парутенко. В ЕС считают, что они связаны с оппозиционным политиком Иланом Шором. Основанную им партию «Шор» власти Молдавии признали неконституционной.

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Евгения Гуцул

Против Гуцул в Молдавии заведены два уголовных дела. Первое касается периода с 2019 по 2022 год, когда она работала секретарем в партии «Шор». Власти считают, что она систематически ввозила из России в Молдавию деньги на финансирование партии.

Второе обвинение предъявлено за координацию деятельности некоторых офисов партии «Шор». По данным следствия, с октября по ноябрь 2022 года Гуцул отвечала за вознаграждение участников протестов, которые проходили возле зданий государственных учреждений в Кишиневе.

Башкан не признает вину и считает, что дела завели по указанию президента Молдавии Майи Санду.

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Молдавия Гагаузия Евгения Гуцул санкции ЕС
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