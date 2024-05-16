Илан Шор заявил, что получил российское гражданство. Он является также гражданином Израиля и Молдавии, однако в Кишиневе потребовали лишить его паспорта. Президент Санду обещала рассмотреть ходатайство

Илан Шор (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор получил российское гражданство. Об этом он заявил в интервью блогеру Стасу Васильеву, известному как «Стас Ай как Просто».

Отвечая на вопрос о планах получить российское гражданство, Шор сказал: «Я его получил. <...> Я подавал документы, я получил, поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации».

Шор при этом выступил против предложения блогера отказаться от израильского гражданства, заявив, что Израиль — это его родина и эта страна ему нравится. «Я не нахожусь постоянно на территории России, я передвигаюсь, поэтому с удовольствием буду летать в разные страны», — добавил он.

Шор — основатель одноименной пророссийской партии, которую в июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал незаконной. Бизнесмен покинул республику на фоне уголовного преследования: в 2017 году он получил семь с половиной лет по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. В апреле 2023 года Апелляционный суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу. В последние годы он жил в Израиле, что не помешало ему в 2019 году стать членом парламента Молдавии, но в апреле 2023 года его лишили мандата. Бизнесмен женат на российской певице Жасмин, ее настоящее имя — Сара Шор.

В апреле на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Шор обвинил молдавского президента Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством». «Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально предатель», — сказал на съезде политик.

Молдавская правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором присутствие политиков в Москве, «когда весь мир осуждает Кремль» за конфликт с Украиной. Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что действия оппозиционных политиков могут быть квалифицированы как государственная измена.

Национальная молдавская партия в марте направила ходатайство о лишении Шора и бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка гражданства Молдавии. Глава аппарата президента Адриан Бэлуцел сообщил, что Санду рассмотрит ходатайство. Шор сравнил обещание лишить его гражданства с пустыми угрозами.