Илан Шор получил российское гражданство
Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор получил российское гражданство. Об этом он заявил в интервью блогеру Стасу Васильеву, известному как «Стас Ай как Просто».
Отвечая на вопрос о планах получить российское гражданство, Шор сказал: «Я его получил. <...> Я подавал документы, я получил, поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации».
Шор при этом выступил против предложения блогера отказаться от израильского гражданства, заявив, что Израиль — это его родина и эта страна ему нравится. «Я не нахожусь постоянно на территории России, я передвигаюсь, поэтому с удовольствием буду летать в разные страны», — добавил он.
Шор — основатель одноименной пророссийской партии, которую в июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал незаконной. Бизнесмен покинул республику на фоне уголовного преследования: в 2017 году он получил семь с половиной лет по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. В апреле 2023 года Апелляционный суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу.
В последние годы он жил в Израиле, что не помешало ему в 2019 году стать членом парламента Молдавии, но в апреле 2023 года его лишили мандата.
Бизнесмен женат на российской певице Жасмин, ее настоящее имя — Сара Шор.
В апреле на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Шор обвинил молдавского президента Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством». «Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально предатель», — сказал на съезде политик.
Молдавская правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором присутствие политиков в Москве, «когда весь мир осуждает Кремль» за конфликт с Украиной. Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что действия оппозиционных политиков могут быть квалифицированы как государственная измена.
Национальная молдавская партия в марте направила ходатайство о лишении Шора и бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка гражданства Молдавии. Глава аппарата президента Адриан Бэлуцел сообщил, что Санду рассмотрит ходатайство. Шор сравнил обещание лишить его гражданства с пустыми угрозами.
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