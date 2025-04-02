AP узнало, что в НАТО не понимают идею повышения расходов на оборону

Трамп пытается убедить союзников, что переориентация США на Россию отвечает интересам США и Европы, и в то же время говорит странам НАТО, что необходимо удвоить расходы на оборону, пишет агентство

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Страны НАТО не понимают, зачем им повышать расходы на оборону до 5% от ВВП, если Россия, по мнению президента США Дональда Трампа, больше не представляет угрозы. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатов стран Североатлантического альянса.

Трамп пытается убедить союзников, что переориентация США на Россию отвечает интересам США и Европы, и в то же время говорит странам НАТО, что необходимо удвоить расходы на оборону, чтобы справиться с угрозами, исходящими от России, отметил в беседе с AP противоречие и президент Американо-Германского института в Университете Джонса Хопкинса Джефф Ратке.

На следующем саммите в июне лидеры НАТО могут повысить военный бюджет альянса с 2 до 3%, напоминает AP.

Трамп требует от стран НАТО тратить на оборону 5% от ВВП. В свой первый срок (2016–2020 годы) он добился, чтобы показатель достиг 2%. Однако на Вашингтон все еще приходится большая часть расходов: в 2024 году доля США составила 63,7% от общего оборонного бюджета альянса, или $754,7 млрд из $1,18 трлн.

Одновременно с этим американский лидер полагает, что угрозы НАТО со стороны России не существует. Он заявил, что «хорошо ладит» с российским президентом Владимиром Путиным, хотя и назвал жесткой свою позицию по отношению к стране.

Российские власти категорически отрицают возможность начала войны против любой из стран НАТО. По словам Путина, Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока.