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Военная операция на Украине ,  
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Кремль объяснил остановку работы причалов КТК в Новороссийске атакой ВСУ

Кремль объяснил остановку работы причалов в Новороссийске ущербом от атак на КТК
Сюжет
Военная операция на Украине
Атаки дронов на объекты КТК нанесли «гигантский ущерб», прокомментировал Песков приостановку работы причалов в Новороссийске. В «Транснефти» связывали временное закрытие причала НМТП с крушением танкеров в Керченском проливе
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) был нанесен «гигантский ущерб» в связи с атаками украинских беспилотников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его спросили о причинах приостановки работы нефтеналивных причалов в Новороссийске. «Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению», — ответил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов под Новороссийском— ВПУ-1 и ВПУ-2. Этому предшествовала внеплановая проверка Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. После нее в пресс-службе «Транснефти» сообщили о приостановке на 90 дней работы одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП, входит в группу «Транснефть»).

«Подобные проверки сейчас внепланово осуществляются в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Они проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года и ставят целью обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами», — говорилось в сообщении.

КТК — международная нефтетранспортная компания, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью свыше 1,5 тыс. км. России принадлежит 24% акций КТК, АО «НК «КазМунайГаз» (Казахстан) — 19%, остальные — иностранным добывающим компаниям.

18 марта в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин после разговора с американским лидером Дональдом Трампом принял предложение Вашингтона о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту инициативу.

КТК приостановил работу двух причальных устройств после проверки
Общество
ВПУ КТК-1
Уже после этого украинские беспилотники атаковали обеспечивающую перевалку топлива в систему КТК нефтебазу в станице Кавказская и Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае, сообщало российское Минобороны. Последняя занимается обеспечением транспортировки нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда далее ее экспортируют по морю. В КТК заявили о деструктивном влиянии атак ВСУ на финансовые результаты компании. Замглавы МИД Казахстана Алибек Куантыров сообщал о контактах с украинской стороной по этому вопросу.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Новороссийск беспилотники Дмитрий Песков КТК Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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КТК приостановил работу двух причальных устройств после проверки
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КТК заявил о деструктивном влиянии атак ВСУ на финансовые результаты
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Казахстан заявил о контактах с Украиной после атак на КТК
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