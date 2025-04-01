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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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КТК приостановил работу двух причальных устройств после проверки

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Крушение танкеров в Керченском проливе

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум — Р» (КТК) приостановил работу двух выпускных причальных устройств — ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2 — под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работу ВПУ временно остановили после внеплановой выездной проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Ведомство организовало проверку в связи с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

«Основной целью указанных мероприятий является обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами», — говорится в сообщении пресс-службы.

КТК вывел оба устройства из эксплуатации до устранения нарушений.

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Фото:Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Потерпевшие 15 декабря крушение из-за шторма танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть его вылилась в море.

Топливо вынесло на побережье в Крыму и в Краснодарском крае. По оценке научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, загрязнено по меньшей мере 200 тыс. т грунта. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой».

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КТК Новороссийск проверка разлив нефти разлив мазута
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