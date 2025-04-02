ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Финляндии разъяснить закрытие границы с Россией, пишет Helsingin Sanomat.

Девять человек российского происхождения, проживающих в стране, пожаловались в суд из-за нарушения своих прав. У восьми из них есть родственники в России, с которыми они больше не могут встречаться. Одному из истцов пришлось прекратить работу в России из-за закрытия границ, другой пожаловался на то, что не может получать российскую пенсию.

Финское правительство решило закрыть восточную границу в ноябре 2023 года. Причиной там назвали «инструментальную иммиграцию»: наплыв искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки, в котором финские власти винят Россию. Закрытие продлевалось несколько раз.

Истцы сначала обратились в Верховный административный суд Финляндии, однако тот счел, что решение о закрытии не было направлено против кого-либо из заявителей, а распространялось на всех лиц, пересекающих сухопутную границу между Финляндией и Россией, и постановил оставить жалобы без рассмотрения. Суд решил, что путешествия между Финляндией и Россией возможны, поскольку не все пограничные переходы закрыты. После этого жалобы были поданы в ЕСПЧ.

Некоторые заявители считают, что решение о закрытии границы также нарушило их право на свободу вероисповеданий. Например, они не могут посещать кладбище шесть раз в год, как это предписано православной верой. Истцы обвинили финские власти в дискриминации.

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