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Политика ,  
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Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил премьер страны Петтери Орпо. Его слова приводит телеканал MTV Uutiset.

«Финляндия начинает подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Решение основано на рекомендациях военных», — сообщил Орпо.

По словам премьер-министра страны, в сфере безопасности в Европе произошли изменения из-за «угрозы со стороны России».

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Фото:Karkhut / Shutterstock

Кроме того, Финляндия к 2029 году увеличит расходы на оборону — до 3% ВВП. Дополнительные инвестиции будут направлены в том числе на оснащение сухопутных войск.

В марте власти стран Балтии и Польши объявили, что намерены выйти из Оттавской конвенции и заминировать границы с Россией из-за «нестабильной обстановки».

В Москве заявили, что решение приведет к дальнейшей эскалации в Европе и проблемам в области региональной и международной безопасности, и пообещали ответные шаги.

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Теги
Финляндия конвенция противопехотные мины Безопасность Европа
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