Блинкен заявил о голодании всего населения сектора Газа
Все население сектора Газа испытывает острый голод, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Маниле, трансляцию вело агентство Associated Press. Вслед за Азией американский дипломат отправится в шестое ближневосточное турне с начала войны между Израилем и ХАМАС.
Блинкен заявил об «ужасающей гуманитарной ситуации» в секторе Газа, которая стала результатом атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих действий группировки. По его словам, конфликт мог закончиться еще несколько месяцев назад, если бы боевики «сложили оружие, перестали прятаться за спинами мирного населения и освободили заложников». При этом на Израиле также лежит обязанность обезопасить мирное население Газы и предоставить нуждающимся доступ к гуманитарной помощи, добавил госсекретарь США.
«Согласно самым авторитетным источникам, 100% населения Газы испытывает острую нехватку продовольствия. Это первый случай, когда все население было классифицировано подобным образом», — подчеркнул Блинкен.
18 марта при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) был опубликован доклад Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ), в котором говорилось о том, что все население сектора Газа (2,3 млн человек) страдает от острой нехватки продовольствия, причем около половины (1,1 млн человек) столкнулись с «катастрофическим» отсутствием продовольствия. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, это самый высокий показатель за все время существования ИКФ.
По прогнозам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), уже в ближайшее время жители Газы столкнутся с массовым голодом. В северных районах сектора голод может быть объявлен уже к маю, а без прекращения огня к июлю 92% населения всего эксклава столкнутся с катастрофической нехваткой еды.
20–21 марта Блинкен посетит Саудовскую Аравию и Египет. Американский дипломат рассказал, что переговоры будут нацелены на достижение соглашения об освобождении израильских заложников из плена ХАМАС и прекращении огня в секторе Газа. «Как вы знаете, мы интенсивно работаем над этим буквально каждый день и делаем все возможное, чтобы продвинуться в этом вопросе и достичь соглашения», — рассказал Блинкен журналистам.
По словам госсекретаря США, в рамках предстоящей поездки он также планирует обсудить послевоенное устройство сектора Газа — вопросы будущего администрирования палестинского эксклава, обеспечение безопасности, гуманитарной помощи населению и восстановление разрушенной инфраструктуры. Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон сумел убедить Израиль в необходимости плана действий на тот момент, когда боевые действия в секторе Газа завершатся.
23 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил военно-политическому кабинету план послевоенного урегулирования в секторе Газа. Согласовано документу после достижения всех целей военной операции израильская армия сохранит «оперативную свободу» в секторе Газа на неограниченный срок.
Кроме того, правительство планирует оставить зону безопасности у границы Израиля с эксклавом и создать «южный заслон» на границе Газы с Египтом, чтобы предотвратить поступление контрабанды, в том числе через КПП «Рафах». План Нетаньяху также подразумевает полную демилитаризацию и дерадикализацию сектора Газа, а также передачу власти над регионом местным силам, не связанным со сторонниками террора.
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