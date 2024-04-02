Посол Украины назвал бразильцев «живущими на другой планете»
В Бразилии чиновники и политики избегают говорить о военном конфликте между Россией и Украиной из-за нейтральной позиции, заявил в интервью «Радио NV» украинский посол в этой стране Андрей Мельник.
«У меня иногда создается впечатление, что люди здесь живут на другой планете», — сказал дипломат (цитата по РБК-Украина). По его словам, на встречах в МИД или с бразильскими парламентариями тему военных действий стараются не затрагивать, «потому что она неудобна, потому что нечего ответить». «Людям неловко из-за официальной так называемой нейтральной позиции», — считает Мельник.
Посол напомнил о визите президента Франции Эмманюэля Макрона в Бразилию в конце марта. По словам Мельника, французский лидер хотел убедить бразильского президента Лулу да Силву выступить в поддержку Украины, но тот ответил, что у бразильцев нет «такой нервозности, как во Франции, поскольку мы находимся за многие тысячи километров от этой войны». По мнению дипломата, сейчас страны Латинской Америки не поддерживают Украину должным образом, а западные партнеры не спешат помочь в этом вопросе.
Мельник заявил также, что его работа в Бразилии «в десятки раз сложнее», чем когда он был послом Украины в Германии. Эту должность он занимал 2015 по 2022 год. На этом посту Мельник неоднократно критиковал Берлин за промедление с поставками вооружений, а также сделал несколько резонансных заявлений. Например, когда канцлер Олаф Шольц отказался ехать в Киев, из-за того что туда не пустили президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, Мельник назвал его «обиженной ливерной колбасой», за что позже извинился. В 2022 году его назначили замглавы МИДа Украины, но в 2023-м отправили послом в Бразилию.
В апреле 2023 года Лула да Силва назвал уступку Украиной Крыма путем к прекращению боевых действий, а также обвинял США и ЕС в участии в конфликте вместо того, чтобы уделить время мирным переговорам. Киев и союзники раскритиковали его слова. После этого бразильский лидер сказал, что хочет побудить стороны к диалогу, «Россия ошиблась», и бои следует остановить. Он также исключил поставки оружия как Украине, так и России.
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Последствия нового обстрела Белгорода. Фото
Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области
МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное
Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура
В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео