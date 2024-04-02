Посол Украины назвал бразильцев «живущими на другой планете»

Посол Украины об отношениях бразильцев к конфликту: люди живут на другой планете

Бразильские политики не хотят говорить о конфликте Москвы и Киева, поскольку им «неловко из-за официальной нейтральной позиции», считает посол Мельник. Он указал на отсутствие должной поддержки Украины в странах Латинской Америки

Андрей Мельник (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Бразилии чиновники и политики избегают говорить о военном конфликте между Россией и Украиной из-за нейтральной позиции, заявил в интервью «Радио NV» украинский посол в этой стране Андрей Мельник.

«У меня иногда создается впечатление, что люди здесь живут на другой планете», — сказал дипломат (цитата по РБК-Украина). По его словам, на встречах в МИД или с бразильскими парламентариями тему военных действий стараются не затрагивать, «потому что она неудобна, потому что нечего ответить». «Людям неловко из-за официальной так называемой нейтральной позиции», — считает Мельник.

Посол напомнил о визите президента Франции Эмманюэля Макрона в Бразилию в конце марта. По словам Мельника, французский лидер хотел убедить бразильского президента Лулу да Силву выступить в поддержку Украины, но тот ответил, что у бразильцев нет «такой нервозности, как во Франции, поскольку мы находимся за многие тысячи километров от этой войны». По мнению дипломата, сейчас страны Латинской Америки не поддерживают Украину должным образом, а западные партнеры не спешат помочь в этом вопросе.

Мельник заявил также, что его работа в Бразилии «в десятки раз сложнее», чем когда он был послом Украины в Германии. Эту должность он занимал 2015 по 2022 год. На этом посту Мельник неоднократно критиковал Берлин за промедление с поставками вооружений, а также сделал несколько резонансных заявлений. Например, когда канцлер Олаф Шольц отказался ехать в Киев, из-за того что туда не пустили президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, Мельник назвал его «обиженной ливерной колбасой», за что позже извинился. В 2022 году его назначили замглавы МИДа Украины, но в 2023-м отправили послом в Бразилию.

В апреле 2023 года Лула да Силва назвал уступку Украиной Крыма путем к прекращению боевых действий, а также обвинял США и ЕС в участии в конфликте вместо того, чтобы уделить время мирным переговорам. Киев и союзники раскритиковали его слова. После этого бразильский лидер сказал, что хочет побудить стороны к диалогу, «Россия ошиблась», и бои следует остановить. Он также исключил поставки оружия как Украине, так и России.