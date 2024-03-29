Лидеры Франции и Бразилии не пришли к согласию по Украине и вопросу о свободной торговле

Зачем Макрон посетил Бразилию и снялся с Лулой в лесах Амазонии Лидеры Франции и Бразилии не пришли к согласию по Украине и вопросу о свободной торговле

Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил трехдневное турне по Латинской Америке и подписал с бразильским лидером Лулой да Силвой план стратегического партнерства. О чем они не смогли договориться — в материале РБК

Эммануэль Макрон и Лула да Силва (Фото: Ricardo Stuckert / Reuters)

28 марта Эмманюэль Макрон завершил трехдневный визит в Бразилию. Это была его первая поездка в эту страну как президента Франции (последний раз с официальным визитом ее в 2016 году посетил его предшественник Франсуа Олланд). Причиной неофициального бойкота со стороны Парижа считались не сложившиеся отношения Макрона и прежнего бразильского лидера, правого популиста Жаира Болсонару, который в самом начале своего пребывания у власти, в 2019 году, оскорбил супругу Макрона Брижит, пренебрежительно высказавшись о ее внешности. В ответ Макрон заявил, что Бразилия достойна лучшего президента. После победы на президентских выборах 2023 года Лулы да Силвы европейские страны стали выражать надежду на перезагрузку отношений.

Экс-министр финансов Бразилии экономист Рубенс Рикуперо отметил в беседе с Le Monde, что у Макрона и Лулы гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. «Они оба индивидуалисты, которые в дипломатии любят занимать провокационные, а иногда и радикальные позиции», — пояснил он, напомнив недавнее заявление французского лидера о возможной отправке европейских войск на Украину и высказывания Лулы о ситуации в секторе Газа, которую он сравнил с холокостом, что привело к дипломатическому скандалу.

Бразильское издание Folha de S.Paulo отмечает, что Лула рассматривает Макрона как сторонника независимой европейской политики, способного принять идеи, которые не находят понимания в США. Поэтому в Бразилии полагают, что Макрон может включить некоторые важные для развивающихся стран вопросы в повестку дня G7. Французский президент в свою очередь считает Лулу главой государства, который способен выступить посредником между богатыми странами и развивающимися экономиками.

Бразилия в рейтинге крупнейших экономик мира Международного валютного фонда занимает девятое место с номинальным ВВП $2,272 трлн. По прогнозам Всемирного банка, в 2024 году ВВП страны вырастет на 1,5%, в 2025-м — на 2,2%. Бразилия — член ООН, ВТО, БРИКС, «Большой двадцатки», Организации американских государств и МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). В этом году она председательствует в G20, а в 2025 году проведет Конференцию ООН по изменению климата (COP30).

О чем договорились президенты

Макрон прибыл в Бразилию с большой делегацией бизнесменов, представляющих такие крупные компании, как Carrefour, Airbus и Vicat (Франция — четвертый по величине иностранный инвестор в стране). По итогам визита Франция и Бразилия подписали план стратегического партнерства в различных сферах — от энергетики, авиации и сельского хозяйства до безопасности и обороны. Президенты договорились о привлечении в ближайшие четыре года инвестиций в размере €1 млрд в проекты охраны и развития бразильской Амазонии и Французской Гвианы — заморского департамента Франции. Партнерами этих проектов станут государственные банки Бразилии и Французское агентство по развитию. Соответствующее соглашение также включает в себя меры по поддержке коренных народов Амазонии.

Париж и Бразилия также согласились укрепить оборонные связи. Еще в 2008 году Бразилия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве при создании подводного флота, и сейчас в Бразилии строятся подлодки французской разработки с дизель-электрической силовой установкой. Соглашение также оговаривало строительство атомной подводной лодки Álvaro Alberto, однако между странами возникли разногласия по поводу передачи ядерных технологий. Похоже, теперь они сняты: Макрон пообещал оказать поддержку при создании атомных субмарин, отметив, что требования о нераспространении ядерного оружия не будут нарушены. Лула пообещал, что «Бразилия хочет ноу-хау и ядерных технологий, а не воевать».

Впрочем, мировую прессу больше заинтересовали обнародованные фотографии Макрона и Силвы в лесах Амазонии, которые пользователи Сети уже окрестили «свадебной фотосессией». «Если официальные фотографии и говорят о чем-то, так это о том, что трехдневная поездка Эмманюэля Макрона в Бразилию была скорее романтическим путешествием, а не международной дипломатией», — иронизирует The Guardian.

Почему позиции стран расходятся насчет ключевых международных проблем

Однако лидеры Бразилии и Франции так и не смогли найти точек соприкосновения в нескольких важных вопросах.

Прежде всего Макрон и Силва по-разному смотрят на международные конфликты. Бразильский лидер осудил Москву после начала военной операции на Украине, однако заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в равной степени ответственен за боевые действия. Придерживаясь принципа нейтральности, Бразилия не присоединилась к антироссийским санкциям и не стала оказывать военную поддержку Киеву. Лула также отметил, что Киеву, вероятно, придется отказаться от своих притязаний на Крым для достижения мира.

В 2023 году бразильский лидер выдвинул идею «мирного клуба» с участием России для урегулирования ситуации на Украине по аналогии с G20, но его усилия не нашли поддержки ни в Киеве, ни в Москве.

Киев вместе с западными партнерами сейчас пытается заручиться поддержкой стран глобального Юга для проведения в этом году конференции, посвященной формуле мира, предложенной Владимиром Зеленским, предположительно, летом в Швейцарии. Однако недавно глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил, что саммит будет перенесен, поскольку предварительные переговоры выявили различия между подходами стран глобального Юга и западных государств. 29 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена участвовать в этой конференции, и назвала формулу мира Зеленского «алхимией».

Bloomberg сообщил, что одной из целей визита Макрона было убедить Лулу занять иную позицию относительно Украины. С этой же целью в январе 2023 года турне по Латинской Америке совершил канцлер ФРГ Олаф Шольц; ему не удалось добиться от Чили, Аргентины и Бразилии военной помощи для республики. На итоговой пресс-конференции бразильский президент сделал лишь одно замечание по этому поводу. «Двум упрямым лидерам придется поладить», — сказал он, подразумевая украинского и российского президентов.

Макрон заявил журналистам, что Бразилия как председатель G20 может пригласить президента России на саммит в Рио-де-Жанейро в ноябре, если другие члены согласятся. «Если такая встреча может быть полезной, она должна состояться», — пояснил он.

Бразилия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Владимира Путина (Москва правомочность этих действий последовательно отрицает). А в сентябре 2023 года Лула сказал, что российского лидера «ни в коем случае» не арестуют, если он прибудет в Рио-де-Жанейро для участия в саммите. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно заявил, что вопрос о поездке Владимира Путина на саммит G20 пока не рассматривался.

Что касается другого конфликта — войны в секторе Газа, — то позиция Франции, направленная на поиск баланса, контрастирует с позицией Бразилии, которая находится в открытом конфликте с правительством Биньямина Нетаньяху. После того как Лула сравнил ситуацию в Газе с холокостом, МИД Израиля объявил его персоной нон грата. В ответ Бразилия отозвала своего посла из Израиля. Но Лула не стал приносить извинения и вновь подчеркнул, что массовые убийства гражданского населения при бомбардировках сектора Газа можно сравнить с преступлениями нацистского режима.

Прийти к единому мнению лидерам Бразилии и Франции удалось только относительно ситуации в Венесуэле: они осудили исключение кандидата от оппозиционной коалиции Корины Йорис из предвыборной гонки. Лула отметил, что «нет никакого юридического или политического объяснения запрету оппоненту [нынешней власти] быть кандидатом в президенты».

Другим серьезным поводом для разногласий между Бразилией и Францией остается соглашение между ЕС и МЕРКОСУР о свободной торговле. Оно было подписано в июне 2019 года, но до сих пор не ратифицировано.

Сначала этот процесс затормозил конфликт европейских стран с Болсонару из-за его позиции относительно вырубки тропических лесов Амазонии: тот настаивал на ее фактическом продолжении, а Европа была против. Лула, став президентом, заявил, что в соглашение надо внести ряд изменений, поскольку оно не отвечает экономическим интересам стран МЕРКОСУР. Однако теперь он выступает за скорейшее подписание документа. Недавно бразильский лидер отметил, что только после этого следует приступать к обсуждению аналогичного соглашения МЕРКОСУР с Китаем.

В ЕС же опасаются, что сделка со странами Латинской Америки, которая позволит выйти на европейский рынок сельхозпроизводителям Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая в обход европейских стандартов, в частности, в области применения пестицидов, усугубит фермерские протесты в Европе, вызванные конкуренцией с более дешевым продовольствием из Украины.

Макрон активнее других выступает против заключения сделки в ее нынешнем виде. Париж попросил Еврокомиссию не заключать соглашение, если фермеры южноамериканских стран не будут обязаны следовать тем же экологическим стандартам, что и европейские. Как отмечает Le Monde, на пресс-конференции Макрон и Лула скупо прокомментировали эти противоречия. Макрон назвал сделку ужасной для всех сторон, отметив, что нужно заключить новую, которая стимулировала бы развитие, борьбу с изменениями климата и сохранение биоразнообразия. Лула заявил лишь, что Бразилия ведет переговоры по этому поводу не с Францией, а с ЕС.