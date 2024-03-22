WSJ рассказал о планах Украины применить наземных боевых роботов

Украина разрабатывает наземные боевые беспилотники, пытаясь сделать их производство максимально простым и дешевым на фоне сокращения поддержки Запада, пишет WSJ. Демилитаризация Украины — одна из целей российской военной операции

Фото: Алина Смутко / Reuters

На Украине разрабатывают беспилотные наземные транспортные средства (UGV), акцент делается на том, чтобы сделать производство максимально простым и дешевым, сообщает The Wall Street Journal. В качестве примера газета рассказывает об использовании украинскими силами раннего варианта такого аппарата минувшим летом. Беспилотник состоял из пулемета Browning, прикрепленного к транспортному средству, напоминающему квадроцикл.

Главный операционный директор созданной украинским правительством платформы Brave1 Наталья Кушнерская заявила, что из более чем 1300 предложений, представленных платформе с начала боев, свыше 140 предназначены для разработки UGV. Brave1 сообщает, что более 50 беспилотников были протестированы в условиях, сходных с боевыми, и на данный момент агентство выдало 56 грантов на 41 проект.

Украина пока не использует наземные беспилотники в масштабах, которые были бы стратегически значимы, в отличие от других аппаратов, сказал аналитик UGV в компании оборонной разведки Janes Арес Симоне Монцио Компаньони.

WSJ отмечает, что наземные беспилотники обычно применяют для обезвреживания бомб, а Израиль использовал их для наблюдения на границе с сектором Газа.

По данным газеты, на данный момент США эксплуатируют или тестируют по меньшей мере шесть различных типов беспилотников, включая медицинскую эвакуационную машину от General Dynamics, аппарат, обнаруживающий химические и ядерные отходы, а также агрегат для уничтожения наземных мин.

Проблемы с продвижением наземных беспилотников связаны в том числе с тем, что им необходимо передвигаться по неровной земле и вокруг зданий, в отличие от летательных или морских безэкипажных аппаратов. Однако усовершенствования в технологии, обеспечивающей автономность, связь и датчики для беспилотников, делают транспортные средства более жизнеспособными, сказал исполнительный директор эстонского производителя наземных беспилотников Milrem Robotic Кулдар Вяэрси. Украина эксплуатирует 15 машин Milrem в качестве медицинских эвакуаторов и для разминирования более года.

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По информации WSJ, изготовление одного транспортного беспилотника украинскими военными обходится в 35 тыс. гривен (примерно $900). Двигатели для них поставляются от персонального транспортера, «очень похожего на сегвей», а контроллеры — те, что обычно используются для автомобилей с дистанционным управлением. Металлические детали поставляются на месте.

Инженер украинского производителя беспилотников Ratel рассказал, что акцент на простоте продиктован необходимостью в условиях сокращения западной помощи: «Мы берем любые материалы и даже хлам, которые есть в нашем распоряжении. <...> Мы не можем сидеть сложа руки в ожидании дорогостоящего снаряжения». WSJ пишет, что украинская армия использует беспилотники Ratel для эвакуации и логистики, а роботы-взрывотехники применяет спецназ.

Минувшим летом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о тестировании наземных роботов «от логистических до боевых». К тому моменту Киев разработал как минимум 25 таких беспилотников. Федоров говорил, что «мы расширим этот опыт на армию роботов».

Президент России Владимир Путин, объявляя начало военной операции на Украине, называл одной из целей демилитаризацию страны. В июне прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта задача «во многом выполнена», поскольку Киев использует меньше своего оружия и все больше — западного.