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Последствия взрыва в баре «Патриот», где погиб Татарский. Видео СК

СК показал видео с последствиями взрыва в баре, где погиб военкор Владлен Татарский
Взрыв прогремел вечером 2 апреля в центре Санкт-Петербурга. Погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 25 человек. СК завел уголовное дело

Последствия взрыва в баре «Патриот», где погиб Татарский. Видео СК
Video

Следственный комитет России опубликовал кадры с места взрыва в петербургском баре «Патриот», где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). На них видно, что в результате взрыва оказались выбиты окна заведения, а повреждения получили внутренняя отделка и мебель.

Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский
Фотогалерея 

При взрыве пострадали 25 человек, сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов. Минздрав заявлял, что 24 пострадавших госпитализированы, из них шесть находятся в тяжелом состоянии.

Очевидцы взрыва из числа гостей творческого вечера Татарского рассказали РБК, что девушка, представившаяся Анастасией, в ходе мероприятия подарила военкору статуэтку, которая через несколько минут взорвалась. Следствие рассматривает это в качестве одной из версий произошедшего, сказали источник РБК.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владлен Татарский взрыв СК видео кафе Санкт-Петербург
Материалы по теме
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в баре в Петербурге
Общество
Видео от очевидца с места взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
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Взрыв статуэтки — одна из версий гибели Владлена Татарского
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