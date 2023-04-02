СК показал видео с последствиями взрыва в баре, где погиб военкор Владлен Татарский

Последствия взрыва в баре «Патриот», где погиб Татарский. Видео СК

Взрыв прогремел вечером 2 апреля в центре Санкт-Петербурга. Погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 25 человек. СК завел уголовное дело

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Следственный комитет России опубликовал кадры с места взрыва в петербургском баре «Патриот», где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). На них видно, что в результате взрыва оказались выбиты окна заведения, а повреждения получили внутренняя отделка и мебель.

При взрыве пострадали 25 человек, сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов. Минздрав заявлял, что 24 пострадавших госпитализированы, из них шесть находятся в тяжелом состоянии.

Очевидцы взрыва из числа гостей творческого вечера Татарского рассказали РБК, что девушка, представившаяся Анастасией, в ходе мероприятия подарила военкору статуэтку, которая через несколько минут взорвалась. Следствие рассматривает это в качестве одной из версий произошедшего, сказали источник РБК.