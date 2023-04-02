Последствия взрыва в баре «Патриот», где погиб Татарский. Видео СК
Следственный комитет России опубликовал кадры с места взрыва в петербургском баре «Патриот», где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). На них видно, что в результате взрыва оказались выбиты окна заведения, а повреждения получили внутренняя отделка и мебель.
При взрыве пострадали 25 человек, сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов. Минздрав заявлял, что 24 пострадавших госпитализированы, из них шесть находятся в тяжелом состоянии.
Очевидцы взрыва из числа гостей творческого вечера Татарского рассказали РБК, что девушка, представившаяся Анастасией, в ходе мероприятия подарила военкору статуэтку, которая через несколько минут взорвалась. Следствие рассматривает это в качестве одной из версий произошедшего, сказали источник РБК.