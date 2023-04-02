МИД заявил о «ненависти» к погибшему военкору Татарскому со стороны Киева

Вечером 2 апреля при взрыве в петербургском баре погиб военкор Владлен Татарский. В МИДе указали, что за прошедшие часы не последовало реакции со стороны США и Британии, заявив, что это «говорит само за себя»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Погибший военный корреспондент Максим Фомин (псеводним — Владлен Татарский) был опасен для властей Украины, его профессиональная деятельность вызывала ненависть у властей этого государства, заявила в телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Именно благодаря российским военкорам мир видит правдивые и оперативные кадры и узнает информацию о происходящем на Украине. Это люди, стоящие на страже истины, над которой мировой мейнстрим уже надругался», — написала Захарова.

Она сочла, что отсутствие немедленной реакции из Вашингтона, Лондона и Парижа на убийство блогера «говорит само за себя». Захарова также утверждает, что в Киеве испытывают восторг по поводу гибели военкора.

Татарский погиб во время взрыва вечером 2 апреля, он проводил творческий вечер в баре «Патриот». Кроме того, получили ранения 25 человек.

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По данным телеграм-каналов, одна из посетительниц мероприятия подарила блогеру статуэтку, в предмете могла быть спрятана взрывчатка, а сам блогер узнал дарительницу. «То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 см от пола», — сообщил источник РБК.

Собеседник РБК также уточнил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно, рассказал РБК источник в МВД. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский.