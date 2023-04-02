Bloomberg узнал о планах Трампа перенести дело в более дружественный суд

Адвокаты экс-президента США рассматривают возможность перенести разбирательство из суда Манхэттена в «более консервативный» Стейтен-Айленд, где Трамп в 2020 году выиграл выборы с 57% голосов

Экс-президент США Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа, которому в рамках судебного разбирательства будут официально предъявлены обвинения по уголовному делу, рассматривают возможность перенести разбирательство из суда Манхэттена в «более консервативный» Стейтен-Айленд, они опасаются, что Трамп не сможет добиться справедливого суда, сообщает Bloomberg.

Защита еще не приняла окончательного решения и прежде хочет ознакомиться с обвинительным заключением окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Обвинения экс-президенту должны предъявить во вторник, когда он предстанет перед судом. Одно из обвинений против него, предположительно, касается выплаты денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс). Перед выборами 2016 года Трамп через адвоката Майкла Коэна заплатил ей $130 тыс., чтобы она молчала об интимных отношениях с ним десятью годами ранее. Средства были оформлены как плата за юридические услуги. Коэн в 2018 году был приговорен к трем годам тюрьмы, Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений предъявлено не было.

Бывший американский лидер отрицает свою вину и считает преследование «охотой на ведьм». «Единственная причина, по которой он пытается перенести заседание на Стейтен-Айленд, в том, что он считает — исходя из регистрации избирателей, что там более дружественный состав присяжных для него. Это не прокатит», — цитирует Bloomberg бывшего федерального прокурора Дженнифер Роджерс.

Нынешний президент Джо Байден на выборах 2020 года подавляющим большинством голосов победил на Манхэттене, в то время как Трамп выиграл на Стейтен-Айленде с 57% голосов, отмечает агентство.