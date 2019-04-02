ЦИК Украины подсчитала 99% протоколов с президентских выборов

За шоумена Владимира Зеленского проголосовали почти вдвое больше граждан, чем за действующего главу государства Петра Порошенко

Фото: РИА Новости

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,02% протоколов на выборах президента. Как и предполагалось после первых подсчетов, во второй тур проходят актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, следует из данных ЦИК.

Зеленский набрал 30,23%, Порошенко — 15,92%, на третьем месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,39%.

Голосование прошло 31 марта, в бюллетене были представлены 39 кандидатов. Поскольку ни один из них не получил поддержку более 50% избирателей, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим количеством голосов.

Днем 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила Порошенко на теледебаты. По законодательству их проводят в последнюю пятницу перед повторным голосованиям, длятся дебаты не менее 60 минут. Если один из кандидатов откажется от участия, все время предоставят его конкуренту.