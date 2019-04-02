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Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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ЦИК Украины подсчитала 99% протоколов с президентских выборов
За шоумена Владимира Зеленского проголосовали почти вдвое больше граждан, чем за действующего главу государства Петра Порошенко
Фото: РИА Новости

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,02% протоколов на выборах президента. Как и предполагалось после первых подсчетов, во второй тур проходят актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, следует из данных ЦИК.

Зеленский набрал 30,23%, Порошенко — 15,92%, на третьем месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,39%.

Голосование прошло 31 марта, в бюллетене были представлены 39 кандидатов. Поскольку ни один из них не получил поддержку более 50% избирателей, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим количеством голосов.

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Днем 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила Порошенко на теледебаты. По законодательству их проводят в последнюю пятницу перед повторным голосованиям, длятся дебаты не менее 60 минут. Если один из кандидатов откажется от участия, все время предоставят его конкуренту.

Советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах. Он предложил Порошенко вместо своего конкурента подискутировать с бизнесменом Игорем Коломойским, марионеткой которого глава государства неоднократно называл Зеленского.

В ЦИК не выявили системных нарушений в ходе голосования, глава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Илкка Канерва назвал выборы конкурентными, такую же оценку дали страны G7.​ ​Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что нынешняя избирательная кампания на Украине может войти в историю «как самая грубая, грязная и ожесточенная».

В этом году ЦИК Украины не открыла избирательных участков в России и посоветовала гражданам голосовать на родине или же на территории Грузии, Казахстана и Финляндии. Российским наблюдателям работать на выборах запретили.

Автор: Константин Нагаев
Теги: выборы президента, Украина
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