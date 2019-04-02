Страны G7 одобрили оценку ОБСЕ первого тура выборов на Украине

Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав его «конкурентным и мирным». Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном в Twitter.

«Первый тур президентских выборов на Украине 31 марта 2019 года был конкурентным и проводился в мирной и безопасной атмосфере», — говорится в сообщении.

При этом страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона во время подготовки и проведения второго тура выборов.

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