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СМИ узнали об идее провести саммит по миротворцам в Донбассе без России
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СМИ узнали об идее провести саммит по миротворцам в Донбассе без России
Украинский кризис, 20:00
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СМИ узнали об идее провести саммит по миротворцам в Донбассе без России
В администрации президента Украины предложат Германии и Франции провести саммит лидеров государств без участия России. Однако в России считают, что окончательное решение должен принимать Совбез ООН
Фото: Николай Муравьев / ТАСС

Украина, Германия и Франция проведут саммит, посвященный вопросу размещения миротворцев в Донбассе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента Украины. Приглашать Россию на этот саммит не стали.

Мероприятие будет проводиться по образцу «нормандской четверки» с участием глав государств. Однако участие Владимира Путина в запланированном мероприятии не предусматривается. Встреча лидеров Германии, Франции и Украины должна пройти в мае в немецком Аахене. В это время в Аахене должна проходить церемония вручения международной премии имени Карла Великого. В этом году лауреатом премии должен стать французский президент Эмманюэль Макрон, который, таким образом, прибудет в Ааахен в одно время с Порошенко. Во время визита Порошенко в Германию, который состоится 10 апреля, должна быть проведена подготовка к такой встрече.

В то же время источник издания в российском МИДе отметил, что Россия не будет выступать против формата подобных встреч. Однако окончательное решение должно быть принято в Совбезе ООН. «Без решения Совбеза миротворцы там не появятся», — подчеркнул источник.

Последнее заявление «нормандской четверки» было опубликовано 29 марта. В нем Путин, Порошенко, Макрон и Меркель поприветствовали усилия по установлению «пасхального перемирия» на востоке Украины и призвали усилить работу по обмену пленными. Вскоре после публикации заявления Порошенко заявил, что перемирие является ключевым условием для ввода миротворцев в регион. При этом миротворцев он назвал «блаженными посланниками бога», действия которых приведут к тому, что «российские войска уйдут с территории Украины». Украинский лидер также заявил, что Макрон и Меркель, по его выражению, «дожали» президента России Владимира Путина, чтобы тот согласился с призывом об установлении перемирия в Донбассе.

Владимир Путин в 2017 году поддержал идею о введении в Донбасс миротворцев ООН. Соответствующую резолюцию он пообещал внести на рассмотрение Совета безопасности ООН. Миротворцы, по предложению российского президента, должны быть размещены на линии разграничения. В зоне конфликта они должны обеспечивать безопасность наблюдателей, поддерживая тем самым режим прекращения огня. Вместе с тем Киев настаивал на ином варианте размещения миротворцев — украинская сторона требует поставить миротворцев и на границе самопровозглашенных республик с Россией для обеспечения будущей передачи госграницы под контроль украинских сил.

Позднее Владимир Путин признал возможность того, что миротворцы будут размещены во всей зоне конфликта, в том числе и на границе с Россией. Вместе с тем, отметил российский президент, договариваться об этом нужно с ДНР и ЛНР. В Киеве вести диалог о миротворцах с властями самопровозглашенных республик отказались. Украина совместно с США, Германией и Францией работает над собственным проектом резолюции Совбеза ООН о миротворцах. В ноябре украинский вариант резолюции в Киеве назвали «фактически готовым». Несмотря на это в марте министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что выставлять этот проект на рассмотрение членов Совбеза Украина пока не будет, так как «Россия будет пытаться манипулировать». «Здесь не может быть компромисса, потому, как только мы дожмем Россию, чтобы она серьезно разговаривала о миссии, сразу мы положим проект резолюции, и это будет совместный проект резолюции», — заявил он.

Путин рассказал об идее Меркель о миротворцах в Донбассе
Политика

Пасхальное перемирие должно было наступить в Донбассе в ночь на 30 марта. Однако обе стороны заявили о срыве режима прекращения огня. Так, как передавал телеканал «112 Украина», уже днем 30 марта огонь со стороны самопровозглашенных республик открывался 32 раза, в результате чего погиб один украинский военный, а еще четверо пострадали. О нарушениях со стороны украинских военнослужащих в первый же день сообщили и ополченцы. 2 апреля силы ДНР заявили о том, что украинские силовики за сутки 16 раз открывали огонь.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: миротворцы , Донбасс , Украина , СБ ООН
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