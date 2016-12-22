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Киев исключил ведение диалога о размещении миротворцев с ДНР и ЛНР
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Киев исключил ведение диалога о размещении миротворцев с ДНР и ЛНР
Украинский кризис, 19 фев, 23:00
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Киев исключил ведение диалога о размещении миротворцев с ДНР и ЛНР

Киев не будет обсуждать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками развертывание миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом заявил в эфире «Радио Свобода» заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов — получить согласие на развертывание такой операции от Москвы», — сказал он. Елисеев заметил, что Украина будет принимать миротворцев, и она считает территории ДНР и ЛНР «оккупированными». Он выразил мнение, что если украинские власти одобрят ввод миротворческого контингента в Донбасс, то для этого не нужны согласия «каких-то отдельных бандформирований».

Елисеев заметил, что для Украины — главное обсудить вопрос о миротворцах на юго-востоке страны со своими партнерами, но окончательное решение будет принимать Совет Безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия.

Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Политика

Украинская сторона считает, что миротворческая миссия ООН в Донбассе должна быть развернута на всей территории конфликта, вплоть до границы с Россией. Российский президент Владимир Путин на саммите БРИКС в сентябре 2017 года заявил, что миротворцы должны находиться на линии разграничения противоборствующих сторон и обеспечивать защиту наблюдателей ОБСЕ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 19 февраля, отметил, что вести переговоры о развертывании миротворческой миссии на Украине нужно также с представителями ДНР и ЛНР. «Решать подобные вопросы, абстрагируясь от представителей республик Донбасса, невозможно», — заметил он.

Теги: миротворцы ООН , конфликт в Донбассе , украинский конфликт
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