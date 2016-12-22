Лидеры «нормандской четверки» призвали к пасхальному перемирию в Донбассе

Лидеры России, Франции, ФРГ и Украины призвали к скорейшему обмену пленными в Донбассе, пообещали ускорить выполнение «Минска-2» и поддержали установление перемирия на Пасху

Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Лидеры стран «нормандской четверки» в четверг, 29 марта, обсудили нормализацию на востоке Украины и призвали к скорейшему обмену пленными между украинской стороной и войсками самопровозглашенных ДНР и ЛНР по принципу «всех на всех». Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте Кремля. Текст аналогичного содержания на немецком языке также обнародован на портале правительства ФРГ.

Документ опубликован от лица глав государств и правительств «нормандской четверки» — президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко.

«На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года лидеры призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле «всех на всех», — гласит заявление. Тогда в Донбассе произошел крупнейший за почти четыре года войны обмен между украинцами и повстанцами: Киев передал непризнанным республикам 280 пленных, они вернули домой 73 человека.

На следующий день, 28 декабря, Петр Порошенко заявил, что переговоры об обмене пленными продолжатся. По данным СБУ, тогда в плену в ДНР и ЛНР находились 103 украинских гражданина.

Помимо требования ускорить обмен пленными лидеры «нормандской четверки» поддержали соглашение о так называемом пасхальном перемирии в районе соприкосновения. Еще 23 марта, говорится в заявлении, трехсторонняя контактная группа согласовала начало очередного перемирия в полночь на 30 марта. Православная Пасха в 2018 году отмечается 8 апреля.

В ближайшие месяцы лидеры «нормандской четверки» пообещали обсудить, как можно ускорить процесс исполнения минских договоренностей от февраля 2015 года.

В последний раз совместное заявление четыре лидера «нормандского формата» выпускали в августе 2017 года. Тогда отмечалось, что руководители четырех стран провели телефонные переговоры. Как они согласовали текст заявления на этот раз, не уточняется.