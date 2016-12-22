Ройзман на митинге призвал не запрещать прямые выборы мэра Екатеринбурга

На акцию против отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге прибыли Дмитрий Гудков и Леонид Волков. Сам Евгений Ройзман на митинге назвал выборы «вопросом человеческого достоинства» и напомнил об их роли в истории города

Евгений Ройзман (справа) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В понедельник, 2 апреля, в центре Екатеринбурга прошла акция против законопроекта, отменяющего прямые выборы мэра города. Ее инициатором стал действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Мероприятие, согласованное на 99 человек, состоялось на площади Обороны. Его, в том числе, посетили и приехавшие из Москвы политики — Дмитрий Гудков и Леонид Волков, передает 66.ru.

О намерении присоединиться к митингу ранее заявляла экс-кандидат в президенты Ксения Собчак в Twitter. «Мы присоединяемся к митингу в Екатеринбурге и будем призывать своих сторонников выйти 2 апреля и защитить выборы мэра!» — сообщила она. Тем не менее, на акцию она не приехала, написав в своем Instagram, что «шлет лучи поддержки Ройзману». Однако на митинг прибыл экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ранее вместе с Собчак заявивший о создании «Партии перемен». На мероприятии присутствовал и глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. Интерес разных оппозиционных сил к акции связан с намерениями каждой из них привлечь Ройзмана, имеющего федеральную известность, на свою сторону, ранее пояснили РБК эксперты.

Одним из первых на митинге выступил Дмитрий Гудков. «Отбирая у вас выборы, они хотят вам сказать: нам не нужны честные и умные. Они говорят: нам нужны лояльные и верные», — заявил он со сцены. По словам Леонида Волкова, ​«задача-максимум — вернуть сильного мэра, у которого есть программа и полномочия». «Городу нужны имена, образ будущего, а выбрать это могут только сами горожане. Есть такая позиция, что городом должен управлять хозяйственник. Это ерунда! На первом месте идея, потом хозяйство. Сначала мысль, потом чистые улицы. Иначе они будут пилить деньги на снегоуборочной технике», — заявил Леонид Волков.

В конце митинга на сцену вышел сам мэр города Евгений Ройзман. «Екатеринбург на сегодняшний день — один из лучших городов России и лучший город-миллионник. И вдруг приезжий человек без образования, без кругозора хочет лишить наш город прямых выборов мэра. Хочешь ты рулить — иди рули областью, которая разваливается и вся в долгах», — заявил со сцены Ройзман. «Мы способны сами решать и сами выбирать себе мэра, и от этого права отказываться нельзя», — подчеркнул он. Ройзман напомнил, что в Екатеринбурге сохраняется преемственность выборов как исторической традиции. «В Екатеринбурге традиция выбирать мэра существует с 1763 года. Именно тогда, когда мы выбирали мэра, мы сделали рывок в развитии», — сказал политик.

Ройзман отметил, что выборы позволяют сохранить ответственность власти перед населением. «Вы меня выбирали, вы за меня голосовали, и поэтому я подотчетен только вам. У меня нет начальников, и поэтому я могу говорить то, что я думаю. Каждый человек, которого избирали, отвечает перед своими избирателями, а не перед своими начальниками. У назначенца другая ситуация. Каждый назначенец отвечает только перед тем, кто его назначил. Поэтому выборы в Екатеринбурге надо сохранять, и за это надо бороться», — сказал мэр города.

Ройзман объявил протестную акцию после того, как появилась информация о внесении в заксобрание Свердловской области законопроекта об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Согласно документу на сайте областного парламента, его внес губернатор Евгений Кувайшев. Документ был внесен в заксобрание области 22 марта. Глава Екатеринбурга, согласно законопроекту, должен будет выдвигаться конкурсной комиссией и утверждаться депутатами городской думы. Через неделю профильный комитет свердловского заксобрания поддержал документ. Рассмотрение законопроекта комитетом, как сообщил РБК мэр Екатеринбурга, «длилось всего 15 минут». На следующий день после митинга, 3 апреля, законопроект в трех чтениях должно рассмотреть областное заксобрание, после чего он будет подписан губернатором.

Полномочия Ройзмана, который победил на выборах мэра города в 2013 году, истекают в сентябре. Его полномочия как главы города оказались достаточно ограниченны, так как в 2010 году в городе была введена должность сити-менеджера, который фактически отвечает за все городское хозяйство и имущество, в то время как мэр выполняет в основном представительские функции. Прямые выборы мэра, помимо Екатеринбурга, в России сохранились в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Кемерово, Томске и Якутске.