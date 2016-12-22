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Митинг Ройзмана против отмены выборов мэра посетят Собчак и Гудков
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Митинг Ройзмана против отмены выборов мэра посетят Собчак и Гудков
Политика, 20:56
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Митинг Ройзмана против отмены выборов мэра посетят Собчак и Гудков
На акцию против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга приедут Ксения Собчак, Дмитрий Гудков, Леонид Волков и режиссер Алексей Федорченко. Акция пройдет за день до рассмотрения закона, отменяющего выборы, облсоветом
Евгений Ройзман (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

​Союзники Ройзмана

Митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга посетят 2 апреля телеведущая, бывший кандидат в президенты Ксения Собчак, экс-депутат Дмитрий Гудков, режиссеры Василий Сигарев и Алексей Федорченко, глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков и «много других известных людей». Об этом РБК рассказал мэр города Евгений Ройзман.

Собчак заявила о намерении участвовать в акции в Twitter. Гудков подтвердил РБК свое намерение посетить мероприятие. «Я буду в Екатеринбурге, на митинг пойду», — сказал он. Режиссер Федорченко также рассказал, что планирует приехать на акцию, потому что выступает против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга. Волков уточнил, что планирует быть на митинге, и добавил, что екатеринбургский штаб Навального участвует в подготовке мероприятия. Сигарев не ответил на звонки РБК.

Между сторонниками Собчак и Гудкова, которые недавно заявили о создании Партии перемен, и приверженцами Навального идет конкуренция за поддержку Ройзмана, пояснил РБК политолог Алексей Макаркин. «Хоть мэр и «хромая утка» без влияния на уровне городской власти, но он политик с узнаваемостью на федеральном уровне, — рассуждает эксперт. — Поэтому этот митинг — своеобразные смотрины разных оппозиционных групп, которые надеются привлечь Ройзмана на свою сторону».

Дмитрий Гудков и Ксения Собчак (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Отмена выборов

20 марта Евгений Ройзман рассказал РБК о подготовленном губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым законопроекте, изменяющем систему управления Екатеринбургом. Он утверждал, что документ, отменяющий прямые выборы мэра, будет внесен в заксобрание региона «в ближайшее время», а 3 апреля его примут сразу в трех чтениях.

Документ был внесен в заксобрание области 22 марта. Глава города, следует из документа, будет выдвигаться конкурсной комиссией и утверждаться депутатами городской думы. Через неделю профильный комитет свердловского заксобрания поддержал его. По словам Ройзмана, «рассмотрение закона длилось всего 15 минут». Внесенный одновременно с ним альтернативный законопроект депутата заксобрания от КПРФ Вячеслава Вегнера — о прямых выборах главы города и назначении мэра главой администрации — был отклонен. Рассмотрение законопроекта назначено на 3 апреля, митинг планируется днем ранее.

Ройзман победил на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году. Вне зависимости от судьбы внесенного законопроекта его полномочия ограничены, поскольку с 2010 года в городе введена должность сити-менеджера (глава городской администрации) в сфере муниципального управления. Сити-менеджер отвечает за ведение городского хозяйства и разрабатывает проект бюджета и программу социально-экономического развития города. Мэр занимается развитием региональных, межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей и может заключать договоры и соглашения от имени муниципального образования. Значительная часть полномочий, принадлежавших мэру, в 2010 году была передана сити-менеджеру, после чего мэр остался фигурой фактически номинальной, сказал РБК эксперт-регионалист Ростислав Туровский.

Формат акции

Митинг, как планируется, состоится 2 апреля, министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало акцию на 99 человек, сказал Ройзман РБК. Но мэр рассчитывает, что на мероприятие придут несколько тысяч.

В заксобрании Свердловской области не смогли оперативно ответить на вопрос РБК о том, повлияет ли митинг на принятие законопроекта. Близкий к региональным властям источник РБК сказал, что «с большой вероятностью [даже] массовая акция ничего не решит и не изменит». С этим мнением согласился Туровский. По его словам, влияние Ройзмана «в последнее время было все более номинальным, поэтому этот митинг — его последний шанс использовать публичность, единственный ресурс, который у него остался». «Его власть несопоставима с властью губернатора и значительно меньше, чем у вице-губернатора Владимира Тунгусова и главы городской администрации Александра Якоба», — отметил эксперт. На отмену прямых выборов Ройзман вряд ли сможет повлиять, уверен он. А сам законопроект нужен губернатору, чтобы «окончательно убрать с картины и так утратившего власть мэра».

По закону «Об общих принципах организации местного самоуправления» стать мэром, в зависимости от региона, можно тремя разными способами. Глава города или глава другого муниципального образования может быть избран на всеобщих выборах либо местным парламентом из своего состава или назначен из кандидатов, которых выбирает специальная конкурсная комиссия (как это предлагается в законопроекте губернатора Куйвашева). Решение, какой способ будет использоваться в конкретном регионе, принимают депутаты заксобраний. В настоящее время прямые выборы мэра сохранились только в восьми российских региональных столицах — Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Кемерово, Томске и Якутске.

Авторы: Евгения Кузнецова, Екатерина Костина.
При участии: Мария Кокорева, Валерий Романов.
Теги: Екатеринбург , выборы мэра , Евгений Ройзман
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