Нетаньяху исключил «бесплатные обеды» для ХАМАС в рамках перемирия

Премьер Израиля пригрозил ХАМАС последствиями в случае отказа от продления перемирия, предложенного посланником президента США Стивом Уиткоффом

Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил ХАМАС о последствиях, если группировка не согласится с временным продлением перемирия, предложенным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Слова Нетаньяху приводит советник его офиса Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

Премьер напомнил, что из-за отказа ХАМАС Израиль заблокировал доступ всей гуманитарной помощи в сектор Газа. В заявлении его канцелярии говорилось: «По завершении первого этапа сделки по заложникам и в свете отказа ХАМАС принять предложенный Уиткоффом формат продолжения переговоров, который Израиль одобрил, премьер-министр Нетаньяху принял решение о прекращении с сегодняшнего утра ввоза товаров и поставок в сектор Газа». Израильская сторона исключила прекращение огня без освобождения заложников.

«Если ХАМАС продолжит стоять на своей позиции и не освободит наших заложников, это повлечет за собой дальнейшие последствия», — сказал Нетаньяху на заседании правительства.

По его словам, Израиль принял план американского посланника, в то время как ХАМАС пока не соглашается. Он подчеркнул, что «не будет никаких «бесплатных обедов».

«Если ХАМАС думает, что можно продолжать прекращение огня или пользоваться условиями первого этапа без освобождения наших заложников, — он глубоко ошибается», — предупредил Нетаньяху.

Если же группировка изменит свою позицию, Израиль немедленно готов вступить в переговоры, добавил премьер.

Израиль согласился с продлением перемирия с ХАМАС в секторе Газа, которое будет продолжаться в течение мусульманского священного месяца Рамадан и еврейской Пасхи. Согласно предложению Уиткоффа о продлении перемирия, речь идет об освобождении половины всех израильских заложников в первый же день. По данным израильской стороны, ХАМАС удерживает 59 заложников: «до 24 живыми и не менее 35 погибшими».

В ХАМАС назвали блокировку поставок в Газу «дешевым шантажом» и настаивают, чтобы вторая фаза прекращения огня проходила в соответствии с первоначальными договоренностями, включая полный вывод израильских войск из Газы.

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, вступившее в силу 19 января, предусматривало первый этап продолжительностью 42 дня, до 2 марта. В его рамках палестинская группировка обязалась освободить 33 заложника, среди которых восемь погибших. 30 января ХАМАС также выпустил на свободу пять граждан Таиланда, не входивших в первоначальный список.