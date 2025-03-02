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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль заблокировал доступ гумпомощи в сектор Газа

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Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль требует продлить первую фазу сделки с возвращением заложников и увеличением объемов помощи. Боевики хотят, чтобы началась вторая фаза с выводом войск, восстановлением Газы, и только затем — возвращением заложников
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль прекратил пропускать в сектор Газа любые поставки гуманитарной помощи, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«В связи с завершением первой фазы сделки по освобождению заложников и в свете отказа ХАМАС принять план [специального посланника США Стива] Уиткоффа продолжения переговоров, на который Израиль согласился, премьер-министр Нетаньяху принял решение, что с сегодняшнего утра все поставки товаров в сектор Газа будут прекращены», — сказано в сообщении канцелярии.

Офис премьера подчеркнул, что Израиль не допустит продолжения режима «прекращения огня без освобождения наших заложников», и пригрозил «дальнейшими последствиями», если ХАМАС продолжит отказываться от плана США. По сведениям Kan, израильское правительство уверено, что в сектор Газа успело поступить достаточно помощи, чтобы обеспечить его жителей на несколько месяцев.

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Фото:Mahmoud Issa / Reuters

ХАМАС назвал решение Израиля «дешевым шантажом» и нарушением соглашения о прекращении огня. Группировка требует полной реализации прежде достигнутых договоренностей и настаивает, чтобы второй этап включал переговоры о постоянном прекращении огня, полный вывод израильских войск из Газы, восстановление анклава «и затем освобождение заключенных в рамках согласованной сделки». «Это то, на чем мы настаиваем, и мы от этого не отступим», — пообещал лидер ХАМАС Махмуд Мардави.

Первый этап сделки по прекращению огня завершился 2 марта. В соответствии с планом, представленным Уиткоффом, прекращение огня продлевается на периоды Рамадана, который завершится 29 марта, и Песаха, который закончится 19 апреля, и продолжаются действия первой фазы — обмен живых и мертвых заложников на заключенных, а также приток больших объемов помощи в Газу. Предполагается, что в Газе остаются 24 живых израильских заложников.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль сектор Газа гуманитарная помощь ХАМАС
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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