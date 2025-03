Может ли в Газе возобновиться война после окончания перемирия

Израиль и ХАМАС ведут интенсивные переговоры о продолжении перемирия, первый этап которого истекает 2 марта. Почему все меньше надежд на их благоприятный исход и как начало Рамадана может обострить ситуацию — в статье РБК

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

1 марта — последний день действия перемирия между Израилем и ХАМАС. Всего за три дня до этого, вечером 27 февраля, в Каире начались их непрямые переговоры, проходящие при посредничестве Египта, Катара и США. Планировалось, что стороны обсудят переход ко второй фазе мирной сделки, который предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора Газа и освобождение всех оставшихся заложников.

Однако вместо этого Израиль добивается продления первой фазы еще на 42 дня, сообщает Reuters. ХАМАС же настаивает на немедленном переходе ко второму этапу и призывает посредников оказать нажим на израильское правительство. Поздним вечером 28 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел крайне продолжительное телефонное совещание с членами военно-политического кабинета, что большая редкость, поскольку обычно израильский лидер соблюдает шаббат.

Переговоры возобновятся 1 марта. Ожидалось, что в тот же день стороны проведут и очередной обмен израильских заложников на палестинских заключенных, тем самым продлив действие первого этапа по крайне мере на время переговоров. Но накануне израильский «12-й канал» сообщил со ссылкой на источники, что освобождение новой группы заложников даже к концу следующей недели будет крайне непростой задачей.

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, вступившее в силу 19 января, предусматривало первый этап продолжительностью 42 дня, до 2 марта. В его рамках палестинская группировка обязалась освободить 33 заложника, среди которых восемь погибших. 30 января ХАМАС также выпустил на свободу пять граждан Таиланда, не входивших в первоначальный список. В плену остаются 59 израильских заложников, из них по меньшей мере 32 числятся погибшими.

С какими трудностями связано продление сделки

Израильские власти воспринимают начавшиеся в Каире переговоры крайне скептически. Как заявил министр иностранных дел Гидеон Саар, правительство сомневается в возможности достичь договоренности с ХАМАС о втором этапе перемирия и израильская делегация намерена проверить, существует ли вообще почва для диалога. Кабинет Нетаньяху затягивал начало переговорного процесса (должен был начаться еще в февраля), а находящаяся в Каире делегация имеет ограниченные полномочия. Министр обороны Исраэль Кац и вовсе заявил, что ХАМАС готовит новые атаки на израильские города.

В ответ представители группировки утверждают, что именно Израиль «планирует новую эскалацию», тогда как ХАМАС «полностью выполнил обязательства» по соглашению. По данным Times of Israel, ссылающейся на анонимного западного дипломата, Израиль уже готовится к возобновлению полномасштабных боевых действий. В Тель-Авиве считают, что режим прекращения огня и поэтапного освобождения заложников продлится не дольше нескольких недель.

Помимо взаимного недоверия сторон переговоры затрудняет принципиальный вопрос о будущем палестинской группировки в секторе Газа. Основная военная цель Израиля — полное уничтожение не только военного, но и административного аппарата ХАМАС. Отказ от этой задачи стал бы политическим самоубийством для Нетаньяху, позиции которого и так не слишком прочны.

Один из его ключевых союзников, лидер ультраправой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир, вышел из правительства в знак протеста против переговоров с ХАМАС. Другой влиятельный партнер Нетаньяху, министр финансов Бецалель Смотрич, возглавляющий движение «Религиозный сионизм», пригрозил покинуть кабинет в случае перехода ко второму этапу сделки. Его позиция вряд ли смягчится, если группировка сохранит военный и административный контроль над эксклавом. Крах правящей коалиции приведет к досрочным выборам, на которых ведомая Нетаньяху «Ликуд» рискует уступить власть оппозиционным силам.

Руководство ХАМАС также вряд ли согласится сложить оружие и оставить сектор Газа, хотя внутри группировки, видимо, все же есть разногласия по этому вопросу. В интервью The New York Times один из лидеров ХАМАС Муса Абу Марзук допустил, что могут пройти переговоры о разоружении группировки, однако его соратники практически сразу выпустили опровержение. «Сопротивление не подлежит обсуждению или переговорам; оно священно, и от него нельзя отказаться», — заявил The Washington Post член политбюро ХАМАС Сухейль аль-Хинди.

То, что стороны склоняются к продолжению первого этапа перемирия, может свидетельствовать, что они все меньше надеются на возможность второго, полагает WP. «Для Нетаньяху это смесь стратегических убеждений и политических расчетов. Я думаю, он искренне верит, что единственный способ расправиться с ХАМАС — это силой», — заявил изданию научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, экс-советник Госдепартамента США по израильско-палестинским переговорам Дэвид Маковски. Он также считает, что, выбирая между вторым этапом и продолжением боевых действий, Нетаньяху скорее выберет последнее.

Перемирие между Израилем и ХАМАС не раз оказывалось под угрозой срыва. 10 февраля палестинская группировка заявила о приостановке передачи очередной группы заложников, обвинив Израиль в нарушении условий перемирия. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС «адом», потребовав освобождения всех без исключения пленников к 15 февраля. К ультиматуму присоединился Израиль, хоть и в менее категоричной форме. В результате группировка передала трех обещанных заложников, включая гражданина России Александра Труфанова. К концу февраля ситуация вновь обострилась на фоне передачи тел Шири Бибас и ее малолетних детей — Кфира и Ариэля, ставших символами трагедии заложников. ХАМАС организовал провокационную церемонию, разместив в гробах пропагандистские листовки, а вместо тела Шири вернул останки неизвестной палестинки. Возмущенные израильские власти временно заморозили освобождение 602 палестинских заключенных, однако 26 февраля стороны возобновили обмен. Состоявшаяся в тот же вечер передача тел израильских заложников прошла без телекамер.

Какие еще факторы могут привести к срыву переговоров

Участившиеся теракты также создают напряженный фон. Очередным тревожным эпизодом стал взрыв трех автобусов в пригороде Тель-Авива Бат-Яме 20 февраля, еще в двух обнаружили несработавшие заряды. По предварительным данным, преступники планировали взрывы на утренний час пик, но ошиблись при установке таймеров. В ответ Израиль усилил активность ЦАХАЛ на Западном берегу Иордана: за сутки были задержаны 90 подозреваемых в террористической деятельности. Однако это не остановило волну насилия. Уже 27 февраля палестинец на автомобиле совершил наезд на автобусную остановку, в результате пострадали 13 человек. В израильском обществе растут опасения, что дальнейший обмен палестинских заключенных на заложников может лишь увеличить число терактов.

С заходом солнца в пятницу начался священный для мусульман месяц Рамадан. В прошлом он не раз сопровождался обострениями палестино-израильского конфликта, в том числе во время войны между Израилем и ХАМАС в 2021 году. Чаще всего столкновения происходят, когда тысячи мусульман пытаются попасть в третью по значимости святыню ислама — мечеть Аль-Акса, расположенную в старом городе Иерусалима на подконтрольной Израилю Храмовой горе (арабы называют этот комплекс Аль-Харам аш-Шариф). Примечательно, что именно в честь этой мечети была озвучена операция ХАМАС 7 октября 2023 года. Times of Israel пишет, что усталость жителей Западного берега от операций ЦАХАЛ, рост насилия со стороны израильских поселенцев, экономический кризис и отсутствие веры в решение проблемы становятся благодатной почвой для новой вспышки насилия в Рамадан.

Масла в огонь подливают и звучащие из Вашингтона идеи, как урегулировать конфликт. 4 февраля Трамп предложил взять сектор Газа под контроль США, разобрать там завалы, обезвредить неразорвавшиеся снаряды и превратить эксклав в «Ривьеру Ближнего Востока». Самих палестинцев он намерен переселить на специально отведенные территории в других арабских странах. Наиболее очевидные претенденты Иордания и Египет ответили категорическим отказом. По данным египетского государственного издания Al-Ahram, Каир работает над альтернативой плану Трампа. Она предполагает временное размещение палестинцев в «безопасных зонах» на территории самого сектора Газа, пока египетские и иностранные компании будут восстанавливать его инфраструктуру.

А вот израильское руководство с энтузиазмом поддержало идею Трампа. В середине февраля министр обороны страны утвердил создание комиссии по продвижению «добровольного» переселения палестинцев из Газы. Министр транспорта Мири Регев пошла еще дальше, предложив включить расселение в перечень военных целей Израиля (сейчас их четыре: уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС, исключение дальнейших угроз Израилю, освобождение заложников и возвращение в свои дома граждан, эвакуированных с севера страны из-за обстрелов ливанской «Хезболлы»).

26 февраля американский президент опубликовал сгенерированный нейросетью ролик, в котором показана «Газа Трампа» с выстроенными вдоль средиземноморского побережья небоскребами и позолоченной статуей самого политика. В ХАМАС назвали видео отражением «расистского и колониального менталитета, укоренившегося в Вашингтоне».

Трамп также обещал, что на следующей неделе может изложить официальную позицию США относительно частичного или полного контроля Израиля над Западным берегом. Он утверждает, что «людям нравится эта идея». Однако подобный шаг может сделать ситуацию в регионе еще более взрывоопасной, предупреждает старший аналитик Центра Моше Даяна при Тель-Авивском университете, бывший глава отдела по делам палестинцев Управления военной разведки Израиля (АМАН) Михаэль Мильштейн.