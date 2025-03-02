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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто пригрозил ЕС из-за нарушений гарантий энергобезопасности Венгрии

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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Нарушенные гарантии энергобезопасности Венгрии связаны с переговорами по возобновлению транзита газа через Украину и атаками Киева на «Турецкий поток». От соблюдения гарантий зависит принятие решений Будапештом по Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press)

Евросоюз нарушил уже две из четырех гарантий энергобезопасности Венгрии, в обмен на которые Будапешт согласился на полгода продлить европейские санкции против России в конце января, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в письме верховному дипломату ЕС Кае Каллас, передает HirTV.

Первая гарантия заключалась в том, что Брюссель будет с участием Будапешта вести переговоры с Киевом по поводу возобновления транзита газа через украинскую территорию, но Венгрию на них так и не пригласили. Транзит прекратился с 1 января, так как истек договор России и Украины, стороны не продлили его.

«Во-вторых, Европейская комиссия (ЕК) также гарантировала, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, отвечающую за поставки энергии в ЕС. Однако, к нашему глубокому сожалению, Украина осуществила атаку дронами на компрессорную станцию «Русская» газопровода «Турецкий поток» в ночь на 28 февраля. Безопасность «Турецкого потока» имеет ключевое значение для газоснабжения Венгрии», — заявил Сийярто.

Компрессорную станцию «Русская» Украина пыталась атаковать не только в конце февраля, еще одна такая попытка была в январе.

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Петер Сийярто

Ранее министр говорил, что еще одной гарантией является обязательство Украины бесперебойно поставлять нефть по своей территории по трубопроводу «Дружба». Какова четвертая, он не раскрывал.

Сийярто подчеркнул, что страна — кандидат в ЕС не может нарушать свои обещания, из-за чего создаются угрозы энергетической безопасности некоторых государств — членов Евросоюза. Также глава МИДа указал, что ЕК не должна «в ущерб государствам-членам» представлять интересы страны — кандидата в альянс.

«Позиция Венгрии в значительной степени будет определяться вопросами, поднятыми в этом письме, при принятии решений, касающихся Украины, в ближайший период», — предупредил министр.

Около двух недель назад Сийярто заявил, что нарушена одна из четырех гарантий, касающаяся переговоров по транзиту газа. На этом фоне он пригрозил, что Венгрия продолжит блокировать продление антироссийских санкций, а также выступит против инициативы руководства ЕС по выделению Украине пакета помощи примерно на €20 млрд.

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