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Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по станции «Турецкого потока»

Беспилотники ВСУ попытались 11 января нанести удар по компрессорной станции, которая закачивает газ в «Турецкий поток». Осколки БПЛА упали на здание, сообщили в Минобороны. Там сообщили об отсутствии пострадавших и разрушен

Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Украинские военные попытались нанести удар с помощью беспилотников по компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщило Минобороны.

Удар попытались нанести 11 января.

ПВО сбила все беспилотники, при падении обломков незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции. Среди обслуживающего персонала компрессорной станции пострадавших нет.

В Минобороны сообщило, что дежурные расчеты «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков и «оборудование восстановлено». Сейчас компрессорная станция осуществляет подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме, сообщили в военном ведомстве.

Компрессорная станция «Русская» находится в Анапском районе Краснодарского края в горной местности в 5 км от побережья. Это — «начальная точка поставок газа» по Турецкому потоку, говорится в материалах«Газпрома». На станции по состоянию на 2020 год были установлены семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт. Станция позволяет создавать давление газа на выходе до 28,45МПа и обеспечивать его прокачку на расстояние в 900 км.

11 января Минобороны отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 85 беспилотников. Из них 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Городские власти Анапы сообщали о работе систем ПВО 11 января.

После атаки никто не пострадал, разрушений не было зафиксировано, уточняли в пресс-службе мэрии города.

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Минобороны «Турецкий поток» беспилотники Россия Украина
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