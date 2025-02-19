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Венгрия заблокировала санкции ЕС против ОКР и двух футбольных клубов

Ковач: Венгрия заблокировала санкции ЕС против ОКР и двух футбольных клубов
Сийярто ранее говорил, что две футбольные команды и Олимпийский комитет России могли попасть в 15-й санкционный список ЕС, а теперь Венгрия не позволила включить их и в 16-й пакет
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Венгрия снова не допустила включения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза, сообщил в соцсети X госсекретарь по международным коммуникациям и связям страны Золтан Ковач.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал санкции против ОКР и клубов «абсурдными и постыдными», отметил Ковач. Ковач также заявил, что «эра санкций закончилась».

Всего Венгрия, по словам Ковача, заблокировала санкции против 27 человек и организаций, включая патриарха Кирилла.

В декабре Петер Сийярто говорил, что Венгрия не позволила включить ОКР и два клуба в 15-й санкционный список ЕС.

Тогда телеграм-канал «Мутко против» писал, что речь могла идти о петербургском «Зените» и московском «Динамо», а «Спорт-Экспресс» — что под санкции могли попасть ЦСКА и «Ахмат».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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