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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NYT узнала о поиске Ираном быстрого пути создания ядерной бомбы

NYT: Иран ищет быстрые пути создания ядерной бомбы из-за своей слабости и Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Появление ядерного оружия у Ирана может стать одним из инструментов сдерживания. Госсекретарь США Рубио также предупредил, что Тегеран пытается создать ядерное оружие, Вашингтон должен помешать этому
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Иран ищет быстрые пути создания ядерного оружия — за несколько месяцев, а не за год или больше, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

Секретная группа иранских ученых работает над поиском методов быстрого превращения увеличившихся запасов ядерного топлива в оружие на случай, если ускорить создание бомбы потребует правительство. Газета отмечает, что обогащенного до 60% урана Тегерану хватит на четыре-пять бомбы — на обогащение урана до нужного уровня в 90% требуется немного времени.

Это происходит на фоне смены власти в Белом доме: новый президент Дональд Трамп в свой первый срок вышел из «ядерной сделки» с Ираном, которая подразумевала отказ Тегерана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие с него санкций.

Источники газеты говорят, что власти Ирана не приняли решения о разработке ядерного оружия. Однако, отмечает NYT, из сведений разведки следует, что Тегеран ищет новые способы сдерживания и защиты от возможных атак Израиля и США на фоне собственной слабости после израильских ударов, ослабления «прокси» — ливанской «Хезболлы» и палестинского «ХАМАС» и смены власти в Сирии.

NYT отмечает, что в то время, как президент Ирана Масуд Пезешкиан стремится к переговорам с США, другие центры силы могут заниматься ядерными разработками. «Президент Пезешкиан и Министерство иностранных дел Ирана, скорее всего, ничего не знают о внутренних ядерных разработках режима», — отметил эксперт по Ирану Карим Саджадпур.

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3 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что Вашингтону следует «оказывать большее давление на Иран, пока они не прекратят делать то, что они делают». «Что это за действия? Они пытаются в конечном итоге получить ядерное оружие», — сказал Рубио.

1 февраля телеканал со ссылкой на доклад базирующегося в Париже оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана сообщал, что секретное агентство Минобороны Ирана, отвечающее за ядерные разработки, ведет свою деятельность на объектах космической программы страны.

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Иран Дональд Трамп ядерное оружие
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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