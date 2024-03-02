США впервые доставили помощь в Газу военными самолетами C-130 Hercules

Три американских самолета C-130 Hercules впервые с воздуха сбросили гуманитарную помощь в сектор Газа. Они доставили более 38 тыс. порций еды. Согласно подсчетам ООН, четверть населения анклава находится в шаге от голода

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Три американских военно-транспортных самолета C-130 Hercules впервые доставили в сектор Газа более 35 тыс. порций еды, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Позднее в Центральном командовании США (CENTCOM) подтвердили эту информацию. Согласно заявлению ведомства, доставка гуманитарной помощи осуществлялась совместно с Королевскими военно-воздушными силами Иордании. «Американские самолеты C-130 сбросили более 38 тыс. порций еды вдоль береговой линии Газы, что позволило гражданскому населению получить доступ к жизненно важной помощи», — говорится в заявлении CENTCOM.

Там также добавили, что планируют последующие миссии по доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав воздушным путем.

О планах доставки по воздуху продовольствия в сектор Газа объявил президент США Джо Байден 1 марта. Он также назвал недостаточной помощь, которая сейчас поступает в анклав. В Белом доме утверждают, что подобные миссии будут регулярными, и Израиль это поддерживает, пишет Reuters.

29 февраля телеканал Aljazeera сообщил о гибели в результате израильского обстрела более 100 палестинцев на юго-западе от города Газа в очереди за продовольственной помощью. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что это были предупредительные выстрелы для разгона толпы. Израильская сторона также утверждает, что десятки жителей Газы погибли в результате давки.

Согласно подсчетам ООН, на конец февраля порядка 576 тыс. человек — четверть населения анклава — находятся в шаге от голода, сейчас «от острого недоедания страдает каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет».

В декабре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об отсутствии условий для эффективной доставки гуманитарной помощи в анклав, так как КПП «Рафах» на границе Египта не рассчитан на большое число фур и не может пропускать необходимый объем грузов.

После нападения палестинской группировки ХАМАС 7 октября Израиль объявил о проведении операции «Железные мечи» в секторе Газа. Байден ранее выражал надежду на перемирие сторон к Рамадану.