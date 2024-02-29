ЦАХАЛ: военные не стреляли по гуманитарному конвою в секторе Газе

Израиль опроверг удары по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газе

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Израильские военные не стреляли по людям, окружившим гуманитарный конвой в секторе Газа, а сделали несколько предупредительных выстрелов, чтобы разогнать толпу. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает The Times of Israel.

Он пояснил, что ЦАХАЛ координировал движение гуманитарного конвоя — грузы сопровождали израильские танки и беспилотники, чтобы помощь могла дойти до нуждающихся.

«Толпа устроила засаду на грузовики с гуманитарной помощью, остановив колонну, <...> военные увидели давку и осторожно попытались разогнать толпу несколькими предупредительными выстрелами», — добавил Хагари.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что израильские военные действуют в соответствии с международным правом, а также повторил: «Никакого удара по колонне с гуманитарной помощью не было нанесено».

Утром 29 февраля к юго-западу от города Газа собрались люди в очереди за гуманитарной помощью. Телеканал Aljazeera со ссылкой на очевидцев сообщил, что пока они ждали грузовики с гуманитарной помощью, по ним начала стрелять израильская армия.По данным Минздрава региона, погибли свыше 100 человек.

По версии израильских властей, жертвами инцидента стали десятки жителей Газы. ЦАХАЛ сообщила, что палестинцы погибли из-за давки, возникшей в очереди, и из-за того, что перегруженные грузовики врезались в толпу.