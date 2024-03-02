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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден выразил надежду на перемирие между Израилем и ХАМАС к Рамадану

Президент США Байден выразил надежду на перемирие Израиля и ХАМАС к Рамадану
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на заключение соглашения между Израилем и группировкой ХАМАС о временном перемирии и освобождении заложников к началу Рамадана.

«Я надеюсь на это, мы все еще очень усердно работаем над этим. Мы еще не пришли к этому», — сказал Байден журналистам, покидая Белый дом (цитата по Times of Israel).

В этом году Рамадан начнется с заходом солнца 10 марта (воскресенье) и закончится вечером 8 апреля (понедельник).

Президент Египта анонсировал скорое прекращение огня в Газе
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

О том, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие дни, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 26 февраля. Он отказался раскрыть подробности соглашения, но отметил, что переговорщики с обеих сторон уже согласились с его «базовыми контурами». Последняя встреча переговорщиков из Израиля, Египта, США и Катара (выступает посредником ХАМАС) проходила в Париже 22 февраля, там обсуждались новые условия соглашения, отмечает The Washington Post.

Израильский телеканал N12 и издание Ynet сообщали, что после переговоров члены делегации, вернувшись в Израиль, выразили «осторожный оптимизм» и сообщили о достижении «значительного прогресса». Al Hadath передавал, что на той встрече могли обсуждать освобождение 40 заложников в обмен на 200–300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

О скором заключении перемирия говорил и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. «Даст Бог, в течение нескольких дней мы достигнем прекращения огня в Газе и сможем оказать помощь нашему народу в различных регионах», — сказал он 28 февраля.

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Теги
Джо Байден США Израиль ХАМАС перемирие Рамадан
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