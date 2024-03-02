Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину
Президент США Джо Байден дважды перепутал сектор Газа и Украину, говоря о сбросе гуманитарной помощи в регион с воздуха. Это произошло во время встречи главы государства с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, заметил New York Post.
«В ближайшие дни мы собираемся присоединиться к нашим друзьям в Иордании и другим странам, чтобы доставить по воздуху дополнительное продовольствие и припасы на Украину, и будем стремиться продолжать открывать другие пути на Украину, включая возможность создания морского коридора для доставки больших объемов гуманитарной помощи», — сказал Байден.
Позже президент ясно дал понять, что имел в виду Газу, не указывая на свою ошибку, отмечает New York Post. Затем он добавил, что помощи, поступающей в Газу, сейчас совсем не достаточно.
Президент США не раз допускал оговорки в своих выступлениях. Так, 7 февраля на мероприятии по сбору средств на Манхэттене Байден рассказал о встрече с канцлером Германии в 2021 году, назвав его Гельмутом Колем, который умер в июне 2017 года. На самом деле в 2021 году правительство Германии возглавляла Ангела Меркель.
«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек выломали двери британского парламента...», — рассказал глава государства. Он повторил историю дважды и оба раза назвал канцлером Гельмута Коля.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать