Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину

Президент США Джо Байден дважды перепутал сектор Газа и Украину, говоря о сбросе гуманитарной помощи в регион с воздуха. Это произошло во время встречи главы государства с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, заметил New York Post.

«В ближайшие дни мы собираемся присоединиться к нашим друзьям в Иордании и другим странам, чтобы доставить по воздуху дополнительное продовольствие и припасы на Украину, и будем стремиться продолжать открывать другие пути на Украину, включая возможность создания морского коридора для доставки больших объемов гуманитарной помощи», — сказал Байден.

Позже президент ясно дал понять, что имел в виду Газу, не указывая на свою ошибку, отмечает New York Post. Затем он добавил, что помощи, поступающей в Газу, сейчас совсем не достаточно.

Президент США не раз допускал оговорки в своих выступлениях. Так, 7 февраля на мероприятии по сбору средств на Манхэттене Байден рассказал о встрече с канцлером Германии в 2021 году, назвав его Гельмутом Колем, который умер в июне 2017 года. На самом деле в 2021 году правительство Германии возглавляла Ангела Меркель.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек выломали двери британского парламента...», — рассказал глава государства. Он повторил историю дважды и оба раза назвал канцлером Гельмута Коля.