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Палестино-израильский конфликт ,  
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ООН заявила о риске краха системы гуманитарной помощи сектору Газа

Генсек ООН Гутерриш: в секторе Газа больше нет условий для доставки гумпомощи
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В секторе Газа больше нет условий для эффективной доставки гуманитарной помощи, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в обращении к Совету Безопасности.

КПП «Рафах» на границе Египта не был рассчитан «на сотни грузовиков» и не может пропускать необходимый объем грузов в регион, уточнил генсек.

Глава ООН также сообщил о высоком риске «полного краха» системы гуманитарной поддержки в регионе в связи с тем, что сотрудникам Организации Объединенных Наций не предоставляется должная охрана. Кроме того, интенсивные боевые действия между ЦАХАЛ и ХАМАС значительно затруднияют доступ к людям, которым нужна помощь.

Гутерриш отметил, что более 130 сотрудников ООН и 286 медицинских работников были убиты в секторе Газа за время военных действий между Израилем и ХАМАС. По меньшей мере по 88 убежищам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были нанесены удары, в результате которых более 270 человек погибли и более 900 получили ранения.

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Генсек напомнил Совбезу о призыве, содержавшемся в резолюции 2712, к расширению гуманитарной помощи. «С глубоким сожалением информирую Совет о том, что в нынешних условиях выполнение этого мандата на местах стало невозможным», — сказал он.

По словам Гутерриша, с начала войны 7 октября в секторе Газа были убиты более 17 тыс. палестинцев, в том числе более 4 тыс. женщин и 7 тыс. детей. На данный момент в регионе функционирует 14 из 36 медицинских учреждений. В Европейской больнице на юге сектора Газа, рассчитанной на 370 коек, находятся 1 тыс. пациентов и около 70 тыс. беженцев.

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Теги
сектор Газа ООН гуманитарная помощь Антониу Гутерриш
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