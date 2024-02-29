Десятки палестинцев погибли в очереди за гуманитарной помощью в Газе

Десятки человек погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа

Арабская сторона обвинила ЦАХАЛ в ударе по жителям Газы, ожидавшим раздачи гуманитарной помощи. Израиль отрицает обвинения, утверждая, что на месте раздачи груза возникла давка, а местные жители пытались разграбить машины

Фото: Kosay Al Nemer / Reuters

Более сотни палестинцев, ожидавших продовольственной помощи к юго-западу от города Газа были убиты, сообщил телеканал Aljazeera со ссылкой на местных представителей сферы здравоохранения. По версии израильской стороны, десятки жителей Газы погибли в результате давки, возникшей при раздаче гуманитарной помощи.

По версии Минздрава Газы, на которые ссылается телеканал, в результате удара по меньшей мере 104 человека погибли и более 750 было ранено.

Люди собрались на улице Аль-Рашид, куда, как предполагалось, направлялись грузовики с мукой. Aljazeera ссылается на видеозапись, на которой видно, как тела десятков убитых и раненых палестинцев грузят в машины для транспортировки, поскольку машины скорой помощи не могли добраться до этого района. «Мы пошли за мукой. Израильская армия стреляла в нас», — заявил свидетель событий телеканалу.

Израиль приводит иную версию событий. Официальный телеграм-канал ЦАХАЛ сообщил, что 29 февраля «рано утром во время въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа жители окружили грузовики и разграбили доставляемые припасы».

Чуть позже ЦАХАЛ опубликовала видео произошедшего, которое было заснято с воздуха.

Video

Пресс-секретарь канцелярии премьера Израиля Ави Хайман назвал произошедшее трагедией. По его словам, виновниками гибели людей стали водители грузовиков, въехавшие в толпу. «В какой-то момент грузовики были перегружены, и люди, управлявшие грузовиками — гражданские водители из сектора Газа, — врезались в толпы людей, в конечном счете убив, насколько я понимаю, десятки человек», — описал он произошедшее. По его словам, в связи со случившимся идет расследование.

27 февраля заместитель Координатора чрезвычайной помощи ООН Рамеш Раджасингем сообщил, что в конце февраля по меньшей мере 576 тыс. человек — четверть населения Газы — находятся в шаге от голода. Заместитель Исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау предупредил о реальной перспективе наступления в секторе Газа голода уже к маю. По его подсчетам, уже сейчас «от острого недоедания страдает каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет».

Ранее в декабре генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в секторе Газа больше нет условий для эффективной доставки гуманитарной помощи, поскольку КПП «Рафах» на границе Египта не был рассчитан на большое число фур и соответственно не может пропускать необходимый объем грузов в регион. 26 февраля глава Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ готова отложить наступление на Рафах ради сделки по освобождению заложников.