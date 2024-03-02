 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Ленобласти сработали силы ПВО

В Ломоносовском районе Ленобласти сработали средства ПВО, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Над побережьем Финского залива были сбиты воздушные цели, добавил он.

Аэропорт Пулково объявлял об ограничениях на полеты. Сейчас они сняты.

Материал дополняется.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
В городе Карабулак в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции Политика, 20:44
В Ленобласти сработали силы ПВО Политика, 20:35
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике под Шебекино Политика, 20:21
В Пулково ограничили полеты после сообщений о новых взрывах в Петербурге Политика, 20:13
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами Политика, 20:06
УФСБ сообщило в взрыве в районе электроподстанции в Екатеринбурге Политика, 20:00
Умер актер БДТ Валерий Ивченко Общество, 19:50
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Сийярто заявил, что Венгрия обойдется без украинского транзита газа Бизнес, 19:46
В экономике ЕС заметили «последний вздох инфляционного монстра» Экономика, 19:42
Путин заявил об открытости России к диалогу Политика, 19:18
Кузнецова не допустили до матчей НХЛ после прохождения программы помощи Спорт, 19:15
Лидер чемпионата России упустил победу на последней минуте матча Спорт, 18:33
МИД Франции назвал риски для Европы при поражении Украины Политика, 18:28
Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи Политика, 18:21