В Ленобласти сработали силы ПВО
В Ломоносовском районе Ленобласти сработали средства ПВО, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Над побережьем Финского залива были сбиты воздушные цели, добавил он.
Аэропорт Пулково объявлял об ограничениях на полеты. Сейчас они сняты.
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